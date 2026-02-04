Вибухи у Тамбовській області

У Тамбовській області РФ 4 лютого видалося вкрай неспокійним та вибуховим. Там зійшов із рейок вантажний потяг із паливними цистернами, щонайменше п’ять із яких зайнялися.

Очевидці швидко засипали Мережу ефектними кадрами.

Що відомо про вибухи у Тамбовській області

Сьогодні о 15:34 на станції Кочетівка-2, зазначають росЗМІ, зі шляхів зійшли вагони вантажного поїзда, унаслідок чого спалахнув бензин. На місці працюють пожежні та відновлювальні потяги. Попередньо, ніхто не постраждав.

За даними російських пабліків, рух через станцію наразі повністю зупинено, у РЗД створили оперативний штаб для ліквідації наслідків аварії. Через інцидент очікуються серйозні затримки пасажирських поїздів південного напрямку. Причини інциденту встановлюються.

Як ми повідомляли, останнім часом держава-агресорка Росія потерпає від активізації руху опору. Агенти чітко наголошують: мирна угода не зупинить їх. Натомість припинення вогню лише дасть час та змогу підготуватися краще, залучити тих, хто раніше вагався, і „створити справжнє пекло для окупантів на кожному сходовому майданчику і на кожному блокпосту“.

Кремль попередили: якщо там вважають, що окуповані землі просто належатимуть Росії після підписання договору, це — фатальна помилка.

«Ми станемо невидимою армією… Ми не чекаємо на мир — ми готуємося до визволення», — резюмував учасник руху опору.

Раніше партизанський рух «АТЕШ» заявив про успішну диверсію в Брянській області РФ, внаслідок якої було виведено з ладу обладнання ключової електропідстанції, що живила важливий російський логістичний вузол.

Відомо, що підстанція забезпечувала електрикою залізничну станцію, через яку проходять ешелони з боєприпасами, технікою та пальним для потреб російської армії, а також кілька підприємств і баз, що працюють на оборону. Партизани назвали пошкоджену підстанцію «життєво важливою для російської військової машини». Річ у тім, що її знеструмлення призводить до «серйозних збоїв в автоматичних системах і затримок поставок».

Крім того, у результаті диверсії виникли проблеми з насосами та системами безпеки на базах зберігання пального, що також ускладнює логістику загарбників. Ця операція демонструє здатність партизанського руху діяти глибоко в тилу ворога та посилює тиск на російську військову інфраструктуру.