Ебола дісталася Європи: де зафіксували випадок та що відомо про пацієнта

Ебола в Африці (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола під час нинішнього спалаху. Захворювання виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції, передає France24.

У відомстві заявили, що тест пацієнта на вірус Ебола дав позитивний результат. У відповідь на запит AFP міністерство уточнило, що випадок зафіксували на материковій частині Франції.

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Пацієнта ізолювали. Французька влада також проводить відстеження контактів, щоб встановити людей, які могли контактувати з інфікованим.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що ризик для населення Європи загалом залишається низьким.

Спалах Еболи в Африці: останні новини

На початку червня 2026 року у Східній Африці підтвердили 471 випадок зараження вірусом Ебола. Відомо про 82 загиблих. Найбільше хворих фіксують у Демократичній Республіці Конго, де вірус уже поширився на три провінції.

ВООЗ оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Директор Центрів з контролю та профілактики захворювань США Джейсон Ашер попереджав, що без рішучих дій масштаби епідемії можуть перевершити спалах 2014 року.

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За однією з версій, поширення вірусу могло початися після похорону ймовірно інфікованого пастора. Під час тривалої дороги з моргу до місця поховання його труна тріснула, що могло створити ризик зараження для людей, які контактували з тілом.

Згодом кількість інфікованих і загиблих продовжила зростати. За даними ЗМІ, спалах у Конго вже спричинив понад 600 випадків зараження і понад 120 смертей.

Ситуацію ускладнюють проблеми в медичних центрах. Наприкінці травня у східних провінціях ДР Конго зафіксували понад 150 випадків втечі пацієнтів із центрів лікування Еболи. Частина хворих залишала ізолятори через нестачу повноцінного харчування.

Зокрема, поблизу міста Монгбвалу з лікарні втекли 11 пацієнтів із підозрою на Еболу. Медзаклад розташований приблизно за 40 кілометрів від епіцентру спалаху.

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