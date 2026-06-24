ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
534
Час на прочитання
2 хв

Ебола дісталася Європи: де зафіксували випадок та що відомо про пацієнта

У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола. Захворів лікар, який повернувся з гуманітарної місії у Демократичній Республіці Конго.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Ебола в Африці (ілюстративне фото)

Ебола в Африці (ілюстративне фото) / © Associated Press

У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола під час нинішнього спалаху. Захворювання виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції, передає France24.

У відомстві заявили, що тест пацієнта на вірус Ебола дав позитивний результат. У відповідь на запит AFP міністерство уточнило, що випадок зафіксували на материковій частині Франції.

Пацієнта ізолювали. Французька влада також проводить відстеження контактів, щоб встановити людей, які могли контактувати з інфікованим.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що ризик для населення Європи загалом залишається низьким.

Спалах Еболи в Африці: останні новини

На початку червня 2026 року у Східній Африці підтвердили 471 випадок зараження вірусом Ебола. Відомо про 82 загиблих. Найбільше хворих фіксують у Демократичній Республіці Конго, де вірус уже поширився на три провінції.

ВООЗ оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Директор Центрів з контролю та профілактики захворювань США Джейсон Ашер попереджав, що без рішучих дій масштаби епідемії можуть перевершити спалах 2014 року.

За однією з версій, поширення вірусу могло початися після похорону ймовірно інфікованого пастора. Під час тривалої дороги з моргу до місця поховання його труна тріснула, що могло створити ризик зараження для людей, які контактували з тілом.

Згодом кількість інфікованих і загиблих продовжила зростати. За даними ЗМІ, спалах у Конго вже спричинив понад 600 випадків зараження і понад 120 смертей.

Ситуацію ускладнюють проблеми в медичних центрах. Наприкінці травня у східних провінціях ДР Конго зафіксували понад 150 випадків втечі пацієнтів із центрів лікування Еболи. Частина хворих залишала ізолятори через нестачу повноцінного харчування.

Зокрема, поблизу міста Монгбвалу з лікарні втекли 11 пацієнтів із підозрою на Еболу. Медзаклад розташований приблизно за 40 кілометрів від епіцентру спалаху.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
534
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie