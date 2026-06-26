Ебола не відступає: кількість заражених уже перевищила тисячу

Епідемія Ебола в Конго / © Associated Press

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Спалах лихоманки Ебола на сході Демократичної Республіки Конго залишається далеким від завершення, незважаючи на окремі успішні випадки одужання пацієнтів.

Про це повідомляє видання France24.

За інформацією медиків, більш ніж через місяць після офіційного оголошення епідемії 17 травня вірус уже поширився на 34 адміністративні зони, а кількість підтверджених випадків перевищила 1000.

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Водночас Франція підтвердила перший випадок захворювання на своїй території.

Успішне лікування пацієнтів

У лікарні міста Монгбвалу, яке вважається епіцентром спалаху, медики повідомили про одужання 14 пацієнтів.

Серед них — співробітниця медичного закладу Флоранс, яка заразилася під час догляду за тілами померлих пацієнтів. За словами лікарів, своєчасне звернення по допомогу стало одним із чинників успішного лікування.

Після прибуття міжнародних гуманітарних організацій та обладнання Національного інституту біомедичних досліджень ситуація в регіоні частково стабілізувалася. Створення місцевої лабораторії дозволило скоротити час отримання результатів аналізів із двох тижнів до кількох годин.

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Фахівці вказують на запізнілу реакцію

Епідеміолог та заступник директора з операційної діяльності організації «Лікарі без кордонів» Ґіґі Мананґама зазначає, що міжнародна та національна реакція на спалах була недостатньо оперативною.

За його словами, перші сигнали про захворювання надходили ще на початку травня, а окремі випадки могли фіксуватися вже у квітні. Водночас точний час появи першого інфікованого наразі невідомий.

Додаткові труднощі створює обмежений доступ до низки територій через проблеми безпеки, зокрема до гірничодобувних районів із високою мобільністю населення та активними транскордонними переміщеннями.

Є прогрес, але бракує ресурсів

Попри вдосконалення методів лікування, включно із застосуванням моноклональних антитіл, медичні заклади продовжують відчувати нестачу критично важливих ресурсів.

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У лікарні Монгбвалу, зокрема, відсутній постійний банк крові, а донорство здійснюється виключно на добровільній основі. Також медики повідомляють про дефіцит електролітів, необхідних для підтримки життєво важливих функцій організму пацієнтів.

Недостатній контроль за контактами

Однією з ключових проблем залишається відстеження людей, які контактували з інфікованими.

Наразі медичним службам вдається встановити лише близько 40% таких осіб, тоді як для ефективного стримування поширення вірусу цей показник має становити щонайменше 90–95%.

Недовіра — головна перешкода

Суттєвим викликом залишається недовіра частини місцевого населення до медичних працівників та офіційної інформації про захворювання.

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Особливі суперечки викликає процедура безпечного поховання жертв Еболи, яка передбачає обмеження контакту родичів із тілами померлих через ризик зараження.

На початку червня в регіоні сталися напади на два центри лікування хворих, що додатково ускладнило роботу медичних команд.

Експерти вважають, що подолати недовіру можливо завдяки активнішому залученню місцевих громад, релігійних та традиційних лідерів, а також людей, які вже успішно пройшли лікування та повернулися до звичного життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола під час нинішнього спалаху. Захворювання виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії у Демократичній Республіці Конго.

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