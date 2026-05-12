Ефект доміно: удари українських дронів "висушили" російські заправки перед сезоном відпусток

В Росії палають НПЗ / © із соцмереж

Систематичні атаки ЗСУ на нафтопереробну галузь агресора призвели до гострого дефіциту пального. На російських біржах попит на популярний бензин АІ-95 вже вдесятеро перевищує пропозицію, а попереду — літній пік споживання.

Російський паливний ринок опинився за крок до глибокої кризи на тлі безперервних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ). Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

«Позапланові ремонти» та дефіцит АІ-95

Через виведення з ладу ключових потужностей у Росії виникла серйозна нестача бензину. Найгірша ситуація спостерігається з маркою АІ-95 — саме тим паливом, на якому росіяни планують їхати у літні відпустки.

За словами джерел у галузі, купити «дев’яносто п’ятий» на біржі стає майже неможливо. Попит у рази — а подекуди і вдесятеро — перевищує реальну пропозицію. Нефтяні компанії в умовах дефіциту припиняють вільні продажі, намагаючись забезпечити пальним лише власні мережі АЗС.

Чому ситуація критична:

Ремонти на атакованих НПЗ триватимуть щонайменше місяць, а терміни відвантаження пального вже затримуються на 2–4 тижні.

Через постійні удари учасники ринку не встигають сформувати запаси на літо.

Влітку попит на АІ-95 традиційно зростає, що в нинішніх умовах гарантує порожні заправки.

Нафтопереробка РФ на дні

Збройні сили України суттєво наростили інтенсивність ударів по енергетичному «серцю» Росії. Лише за квітень та початок травня з ладу виведено шість великих заводів:

«Нижегороднефтеоргсинтез»;

Туапсинський НПЗ;

Новокуйбишевський НПЗ;

Сизранський НПЗ;

«Пермнефтеоргсинтез»;

«Кинеф».

Як результат, за даними Bloomberg, обсяги нафтопереробки в РФ впали до мінімуму з 2009 року — 4,69 млн барелів на добу.

Попри спроби Кремля штучно стримувати ціни на біржі через обмеження котирувань, реальний ринок реагує інакше: позабіржові обсяги пального вже продаються з націнкою в 10%, але навіть за такі гроші пропозиція залишається вкрай обмеженою. Таким чином, «бавовна» на НПЗ методично перетворює російський бензин на дефіцитний товар ще до початку офіційного сезону відпусток.

Нагадаємо, СБУ втретє уразила дронами один із найбільших НПЗ у Росії. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Пермь». Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.

