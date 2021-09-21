Ефект може слабшати: у Польщі розповіли, кому пропонуватимуть зробити третю дозу вакцини COVID-19

Ефект може слабшати: у Польщі розповіли, кому пропонуватимуть зробити третю дозу вакцини COVID-19

У сусідній країні вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19 громадянам трьох категорій.

У Польщі розширять перелік тих, кому рекомендуватимуть зробити третє щеплення від коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, повідомляє RMF24.

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Так, у Польщі бустерну дозу вакцини можуть отримати не лише особи зі слабким імунітетом, а й медпрацівники і люди віком від 50 років, які отримали останню дозу вакцини понад 6 місяців тому. На думку польського МОЗ, з часом ефект від вакцинації може слабшати.

"Дійсно варто вакцинуватися, тому ми продовжуємо щеплення на третю дозу для подальшого зміцнення імунітету. Тому я закликаю всіх прийняти цю третю дозу. Це не тільки у наших інтересах, а й наших родичів", - висловився посадовець.

Громадяни вказаних категорій можуть подати заявку на отримання третьої дози вакцини вже від 24 вересня. А от для людей зі слабкою імунної системою вакцинація бустерною дозою у Польщі була доступна і раніше.

Третє щеплення робитимуть препаратами Pfizer та Moderna, які дозволив змішувати польський МОЗ.

Як повідомлялося, вакцинація в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. Відтоді офіційно надійшло 15 190 випадків побічної дії вакцини. Переважно йдеться про легкі побічні дії.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде, читайте тут.

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