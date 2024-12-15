"Ефект равлика": Портников – про політичні погляди Трампа і важкі наслідки для світу

За словами Портникова, напередодні Другої світової війни гасла прихильників ізоляціоністської політики нічим не відрізнялися від поглядів Трампа та його прихильників.
Політичні погляди новообраного президента США Дональда Трампа – відверто ізоляціоністські, так само, як було у Сполучених Штата у 30-х роках минулого сторіччя, напередодні Другої світової війни,
Про це заявив український журналіст Віталій Портников у колонці на сайті "Збруч".
За словами Портникова, Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у сенаті й один із ветеранів американської великої політики, попередив, що після перемоги Дональда Трампа світ стає дуже й дуже небезпечним.
"Цей висновок Макконнелл, переконаний консерватор і союзник Трампа з багатьох принципових внутрішньополітичних питань, робить, спираючись на головну відмінність між собою та Трампом – а саме відверто ізоляціоністські погляди нового старого президента", – пише Портников.
Він зауважує, що напередодні Другої світової війни, гасла прихильників ізоляціоністської політики нічим не відрізнялися від гасел і поглядів Трампа та його прихильників.
"Макконнелл уже виступав з аналогічним попередженням у дні, коли святкувався ювілей висадки військ союзників у Нормандії, й нагадував, що саме політична недалекоглядність американської еліти призвела до того, що молоді американці змушені були гинути на узбережжі окупованої нацистами Франції", – додав журналіст.
Портников розмірковує, що після Другої світової війни американське суспільство зробило протилежний висновок – не можна зберегти мир, а значить і спокій у самих США, без сильної Америки. Проте віра в цю тезу ослабла зі зникненням післявоєнних генерацій.
На думку журналіста, першим післявоєнним американським президентом-ізоляціоністом був демократ Барак Обама.
Прихід до влади Трампа Портников називає "віддзеркаленням американського страху перед важкими передвоєнними часами" й "американським бажанням знову сховатися у мушлю".
"...ефект равлика знову спрацює, й вороги Америки знову сприймуть її байдужість за слабкість. І дарма, бо Америка буде захищатися й перейде у наступ, якщо її спробують принизити і приперти до стінки", – підсумував Віталій Портников.
Для довідки. Ізоляціонізм – напрям в офіційній зовнішній політиці Сполучених Штатів напередодні Другої світової, який полягав у невтручанні США в міжнародні справи.
Раніше журналіст Віталій Портников припустив, чого очікувати від Трампа, якщо він не зможе домовитись з Путіним.
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