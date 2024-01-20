Ефективна проти дронів: Велика Британія представила першу лазерну зброю (фото)

Британські військові вчені вперше збили дрони, використовуючи лазер. Він прорізає цілі, що наближаються, зі швидкістю світла.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Як відзначив Шеппс, лазер можна буде встановити на майбутні військові кораблі. Ця британська зброя стане життєво важливою за умов зростання загрози війни з використанням дронів.

Британська лазерна зброя

"DragonFire це лише одна з потенційно революційних можливостей, в які ми інвестуємо, щоб отримати перевагу над нашими ворогами", – підсумував очільник Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, Велика Британія провела перше успішне випробування лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire проти повітряних цілей.

Читайте також: