Ефективне застосування ATACMS може вплинути на рішення Кім Чен Ина відправляти війська до РФ – експерт

У разі ефективного застосування ракет ATACMS, зокрема по підрозділах із Північної Кореї у Курській області, це може вплинути на рішення Кім Чен Ина відправляти додаткові війська до РФ.

Таку думку висловив військовий експерт Валерій Рябих в ефірі "Еспресо".

"І тут також це дуже важливим може бути, особливо на тлі заяви північнокорейського диктатора про підготовку до війни та про нібито, скажімо, плани в подальшому і можливість надіслати своєму колезі, російському диктатору, ще до 100 тисяч північнокорейських військ. Ну, нібито з метою отримання того ж досвіду і підготовки до тієї ж війни. Однак в умовах, якщо більшість з тих військ, які надішле північнокорейський диктатор, будуть буквально утилізовані за допомогою ATACMS, то можна думати, особливо в рамках тієї ж першої партії до 12 тисяч, що це суттєво може вплинути на подальше рішення стосовно направлення північнокорейських військ на допомогу росіянам. Тому що в першу чергу тому ж північнокорейському диктатору потрібні війська, які повернуться вже з новим досвідом, а не в трунах", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, коментуючи відправлення північнокорейських військових на війну до України, заявив, що підготовлені на війні з Україною північнокорейські бійці становитимуть загрозу країнам НАТО.

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