Ефектне фото на згадку про Новий рік: у центрі Кракова затримали групу молодиків, які позували з голими дупами

Ефектне фото на згадку про Новий рік: у центрі Кракова затримали групу молодиків, які позували з голими дупами

За свою витівку молодики сплатять штраф.

У Польщі у центрі Кракова четверо чоловіків фотографувалися на головній площі міста зі спущеними штанами. Зрештою "голі" фото обійшлися їм у 300 злотих штрафа кожному.

Про це повідомляє видання InPoland.

Щоб урізноманітнити новорічні фото, четверо молодиків вирішили позувати зі спущеними штанами. Вони обрали з-поміж себе фотографа, а потім у сяйві вогнів показали голі дупи і стояли, чекаючи на вдалий кадр.

Це "неподобство" помітив оператор міського моніторингу, який скерував на місце "фотосесії" патруль.

За неадекватну поведінку чоловіків оштрафували на 300 злотих кожного.

Нагадаємо, що протягом 2021 року українці шокували співвітчизників своїми вчинками, витівками, жартами, вибриками тощо. Іноді вони були недолугими, смішними і навіть страшними.

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