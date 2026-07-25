Пожежа на складах Wildberries / © Exilenova+

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Українські удари по об’єктах логістики найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries здатні завдати економіці країни-агресорки збитків, співмірних із наслідками атак на нафтопереробну галузь.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

У матеріалі зазначається, що протягом останніх днів серія українських БПЛА уразила чи пошкодила низку складських терміналів Wildberries у кількох регіонах РФ. Журналісти наголошують: ці атаки завдали шкоди не лише окремому комерційному гіганту, а й паралізували роботу великого сегмента російського малого підприємництва, яке зав’язане на цій платформі. Крім того, це дестабілізувало внутрішню роздрібну торгівлю по всій Росії.

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За оцінками опитаних аналітиків, зміна тактики несе для РФ не лише матеріальні втрати, а й суттєвий психологічний удар.

«Українська сторона демонструє дивовижну та результативну роботу, яка поступово, крок за кроком, розмиває лояльність до чинного режиму», — підкреслив британський политолог і фахівець з РФ Марк Галеотті.

Аналітикиня Натія Сескурія у коментарі для видання назвала цю повітряну кампанію новим етапом у стратегії України. Вона вважає, що руйнування розподільчих центрів безпосередньо позначиться на повсякденні пересічних громадян РФ.

«Це вкрай виважений і далекоглядний хід із боку України… він матиме відчутні наслідки для побуту звичайних російських родин», — переконана експертка.

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У статті також акцентують увагу на зсувах у суспільній реакції всередині Росії. У соцмережах масово з’являються повідомлення від підприємців, які втратили продукцію та прибутки. Частина з них прямо закидає владі неспроможність гарантувати безпеку важливих об’єктів — аналітики називають таку публічну критику рідкісною для сьогоднішньої РФ.

Експерти припускають, що проблеми навколо Wildberries на тлі загального спаду в економіці посилюють градус напруги у суспільстві перед майбутніми парламентськими виборами восени, створюючи Кремлю нові внутрішньополітичні загрози.

«На лінії фронту становище залишалося практично без змін протягом останніх трьох-чотирьох років, натомість старт прямих дій проти російського економічного сектору виявився набагато ефективнішим», — зауважив колишній британський військовий аташе в РФ Джон Форман.

На його думку, наступними мішенями українських сил можуть стати дата-центри або ключові вузли зв’язку, якщо це допоможе загальмувати функціонування російської військово-промислової системи та створить додатковий тиск на керівництво РФ.

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Удари по складах Wildberries: останні новини

Масштабні пожежі на складах найбільшого російського маркетплейсу стають новою реальністю для РФ. Поки Кремль заявив про «удари по цивільних», з’ясувалося: на платформах російського аналога Amazon відкрито продавали спорядження для окупантів із позначками «перевірено в СВО».

Видання The Economist пише про те, що удари по складах Wildberries обвалили довіру росіян до влади. Адже російські військові та волонтери активно використовують цю платформу для закупівлі деталей до безпілотників і бронежилетів.

Російська політологиня Олена Панфілова зазначила, що удари по складах зачепили майже всіх росіян — фізично, фінансово або психологічно. Після атак продавці, які працюють через Wildberries, почали масово повідомляти про втрату товарів і фінансові збитки.

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