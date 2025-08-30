Екіпаж літака зв’язав п’яного пасажира, який брутально образив стюардесу

Літак / © Pixabay

На рейсі Emirates Newcastle–Dubai нетверезий пасажир влаштував скандал після відмови у ще одному напої. Він ображав стюардесу та погрожував іншим мандрівникам, доки екіпаж і пасажири не скрутили його та не зв’язали пластиковими стяжками.

Про це пише видання Daily Mail.

Інцидент стався 27 лютого 2023 року та був знятий на відео. Кадри показують, як суперечка переросла у скандал просто під час польоту, залишивши інших пасажирів шокованими, поки чоловік агресивно нападав на членів екіпажу.

За словами пасажирки Індії Шервін, 20 років, чоловік був явно п’яним і з кожною годиною поводився «все голосніше та агресивніше». Приблизно через чотири години польоту стюардеса відмовила йому у випивці, пояснивши, що він уже перебуває у стані сп’яніння. Це спровокувало у нього напад люті.

Чоловік почав ображати бортпровідницю та навіть погрожував іншому пасажиру «стерти усмішку з обличчя». Інші мандрівники втрутилися, коли він «зовсім вийшов з-під контролю», після чого персонал повалив його на підлогу та зв’язав руки пластиковими стяжками.

Шервін згадує: «Це був страшний і сюрреалістичний досвід, особливо у замкненому просторі на висоті тисяч метрів. Він продовжував кричати й лаятися навіть тоді, коли його вже притиснули до підлоги».

За її словами, більшу частину польоту атмосфера була цілком спокійною. Але після відмови у ще одному напої чоловік розпочав скандал. «Він кричав, ображав екіпаж, називаючи стюардесу „дурною с***“. Навіть коли його вже зв’язали, він продовжував кричати та нецензурно лаятися», — додала пасажирка.

Вона також відзначила відвагу екіпажу та пасажирів: «Персонал діяв дуже злагоджено під тиском. Я була горда, що мій тато та інші пасажири швидко відреагували й допомогли захистити людей навколо».

Після приземлення в Дубаї чоловіка передали місцевій поліції. Представник Emirates підтвердив інцидент:

«Ми можемо підтвердити, що 27 лютого 2023 року на рейсі EK036 з Ньюкасла до Дубая стався інцидент з некерованим пасажиром. Його було зв’язано екіпажем, а після прибуття передано владі. Безпека наших пасажирів та команди — абсолютний пріоритет, і ми ніколи не будемо йти на компроміси у цьому питанні».

Цей випадок стався через кілька тижнів після іншого інциденту на рейсі Ryanair, коли 12 серпня 2023 року під час польоту з Лондона-Станстеда до Лісабона вибухнула бійка, яку, за даними ЗМІ, спровокував плач дитини. Пасажири почали кричати один на одного, а діти плакали на фоні.

У певний момент один чоловік був змушений фізично стримувати іншого буквально поруч із матір’ю, яка намагалася заспокоїти свого наляканого малюка. Свідки розповіли, що ситуація вийшла з-під контролю вже після приземлення в Лісабоні, коли літак під’їхав до воріт. Поліції довелося штурмувати борт, і пасажирів утримували всередині близько години, поки відновлювали порядок.

У Ryanair підтвердили інцидент

«Екіпаж рейсу зі Станстеда до Лісабона викликав поліцію після того, як двоє пасажирів поводилися агресивно. Літак зустріли правоохоронці, і цих осіб було виведено. У Ryanair діє політика нульової толерантності до неправомірної поведінки пасажирів. Ми й надалі будемо вживати рішучих заходів для забезпечення безпеки пасажирів і команди».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у РФ одна з пасажирок накинулася із кулаками на двох стюардес. Після втручання інших пасажирів та бортпровідника хуліганку вдалося втихомирити.