Екіпаж не може залишатись на ніч: Lufthansa змінила графік рейсів до Києва через загрозу нападу РФ

Екіпаж не може залишатись на ніч: Lufthansa змінила графік рейсів до Києва через загрозу нападу РФ

За словами Войціцької, авіакомпанія відмовилась компенсувати будь-які витрати попри те, що пасажири були вимушені чекати більше 8 годин на літак.

Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх рейсів до Києва через загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Про це повідомила у Facebook екснардепка Вікторія Войціцька, яка не змогла вилетіти з Мюнхена запланованим вечірнім рейсом.

"У зв'язку з політичною ситуацією екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч" - щойно нам пояснили причину переносу рейсу з 21:00 вчора на 06:00 сьогодні", - написала вона.

У коментарях Войціцька зазначила, що в літаку ще раз повторили, що компанія не може залишати літак на ніч в Україні через політичну напругу. "І це не паніка, а констатація нових реалій", - додала вона.

Нагадаємо, що Росія напала на Україну ще 2014-го року. Саме тоді, так звані "зелені чоловічки", російські військові без шевронів зайшли у Крим та окупували українську територію. Також РФ вдарила по Донбасу та створила там збройні, терористичні угрупування "ЛНР" та "ДНР", які досі тримають під контролем частину Східної України.

Ситуацію, яка склалася наприкінці 2021-го, західні військові експерти називають найбільш напруженою за останні сім років. Росія зосередила 150 тисячне військо поблизу українського кордону та поставила низку ультиматумів США. У разі їх невиконання президент РФ Володимир Путін обіцяє "військово-технічну відповідь".

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