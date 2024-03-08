Екіпаж нового корвета, що будує Туреччина для України, вже проходить підготовку – речник ВМС ЗСУ

Дмитро Плетенчук повідомив, що співпраця з Туреччиною в оборонній сфері почалась ще до початку повномасштабної війни.

Україна вже готує екіпаж для нового корвету Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа", який наразі знаходиться у процесі будівництва в Туреччині.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Військово-морські сили завжди тісно співпрацювали з представниками Турецької Республіки в оборонній сфері. Екіпаж для одного з цих кораблів вже проходить підготовку для проходження подальшої служби на цих кораблях", – розповів Дмитро Плетенчук.

Речник не розповів подробиць відносно того де саме і яку підготовку проходять українські моряки ВМС.

Плетенчук також нагадав, що бригади морської авіації ВМС успішно застосовують й інші вироби турецького військово-промислового комплексу – ударні оперативно-тактичні БПЛА Bayraktar.

"Ми працюємо з представниками цієї країни досить плідно і давно. Ще до початку повномасштабного вторгнення почали це робити", – наголосив речник.

Дмитро Плетенчук також розповів про можливі загрози з моря з боку росіян.

"Тенденція зберігається. Зараз Чорне море вже фактично четверту добу вільне від присутності там російських кораблів, а в Азовському морі продовжує чергувати одна одиниця на північ від так званого Кримського мосту", – повідомив він.

Така ситуація, пояснив речник, ускладнює процедура підготовки до обстрілів з російських морських ракетоносіїв, які наразі постійно знаходяться у східній частині Чорного моря, тобто на майже на максимально можливій відстані від позицій ЗСУ та українських населених пунктів. Плетенчук також додав, що Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше отримувати інформацію щодо виходу російських кораблів у море та їх пересування.

За словами речника, ситуація з російськими кораблями в Середземному морі "взагалі цікава". Певна їх кількість, що входить до складу ЧФ РФ (який доречніше було б називати флотилією після втрати флагмана – крейсера "Москва"), не змогла повернутися до портів приписки після початку повномасштабного вторгнення. Так сталося через те, що Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для проходу кораблів ВМС РФ, як країни, що знаходиться у стані воєнного конфлікту, що передбачено Міжнародною Конвенцією Монтре.

"Звісно, що з тієї акваторії нанести вогневе ураження по території України для ворога фактично не можливо. Такої практики не було. Тому що для цього російські ракети мають перетнути повітряний простір країн НАТО, а це, згідно з міжнародним правом, фактично є таким прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому таких випадків не було", – пояснив Плетенчук.

Також стало відомо, що сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину. Повідомляється, що в програмі візиту передбачено відвідання корабельні, де будуються корвети для ВМС України, а також зустріч із представниками турецьких оборонних компаній.

Крім того, Зеленський зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Передбачається, щоб лідери держав обговорять Формулу миру, організацію Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримує РФ.

Нагадаємо, новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже спустили на воду у Туреччині. Це перший корабель такого класу для Військово-Морських сил України.

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