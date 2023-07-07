Екіпаж висадив 19 пасажирів, бо літак був занадто важким, щоб злетіти: як це можливо

Рейс британської авіакомпанії easyJet, який летів з острова Лансароте до Великої Британії було затримано майже на дві години. Ще до зльоту 19 пасажирів були змушені зійти з літака.

Про це пише ВВС.

У ніч проти 6 липня пасажири літака авіакомпанії easyJet мали вилетіти з острова Лансароте до Великої Британії о 21:45.

Прочекавши понад годину, пілот повідомив мандрівникам, що піднятися в повітря неможливо.

"Цей літак заважкий у поєднанні з досить короткою злітно-посадковою смугою і поточними несприятливими умовами тут, на Лансароте, означає, що літак не може злетіти. Є багато факторів, які впливають на політ - дуже спекотно, вітер не фантастичний, напрямок не дуже вдалий", - заявив пасажирам пілот.

Єдиним можливим виходом із ситуації, що склалася, виявилося висадити частину пасажирів з літака.

"Якщо це можливо, я хотів би попросити до 20 добровольців відмовитися від польоту до Ліверпуля сьогодні ввечері", - продовжив пілот.

Туристам було запропоновано компенсацію до 500 євро. Такі люди знайшлися.

Компанія easyJet підтвердила, що 19 пасажирів рейсу EZY3364 з Лансароте до Ліверпуля зголосилися летіти пізнішим рейсом, оскільки літак перевищив вагові обмеження через погодні умови.

Решта пасажирів вилетіли до Британії і літак успішно приземлився.

Нагадаємо, трагічний інцидент стався під час рейсу авіакомпанії LOT з Чикаго до Кракова. Загинула одна з пасажирок. Літак не припинив польоту та долетів до місця призначення.

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