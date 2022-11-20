Еківоки в різні боки: дипломат пояснив позицію Ердогана щодо падіння ракет в Польщі

На думку ексміністра закордонних справ України, президент Туреччини хоче отримувати “бонуси” від обох сторін — Росії та країн Заходу.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив, чому президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив сумнів у причетності Росії до падіння ракет у Польщі.

Свою думку колишній очільник МЗС висловив в інтерв'ю на сайті obozrevatel.

Як відомо, після ракетного інциденту в Польщі Ердоган заявив, що “поважає заяви Росії”.

За словами українського дипломата, цією заявою президент Туреччини намагається демонструвати свою рівновіддаленість щодо війни в Україні, щоб отримувати від цієї посередницької ролі бонуси як із російської, так і із західної сторони.

Також читайте Падіння ракети в Польщі: Боррель поклав провину на Росію

“Думаю, йому зовсім не складно заявити, що це не Росія, що насправді тут російського сліду немає. Для того, щоб, зокрема, продемонструвати свою рівновіддаленість і миротворчість. Але це не дивно. Він робить еківоки то в український, то в російський бік тоді, коли йому це вигідно”, – пояснив Огризко.

Також ексміністр зауважив, що у заявах Ердогана не слід сподіватися особливої чесності.

“Усе підпорядковано його особистим інтересам, а не тому, що відповідає дійсності”, – підкреслив Володимир Огризко.

Нагадаємо, після масованого російського ракетного удару 15 листопада на території Польщі загинули двоє людей.

Читайте також: