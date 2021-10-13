Екологічна катастрофа: біля узбережжя Болгарії затонуло судно з отруйним вантажем

За версією влади, черговий член екіпажу заснув.

Турецьке судно "Vera Su", на борту якого був небезпечний вантаж, налетіло на скелі в північній частині узбережжя Болгарії Чорного моря і затонуло.

Про це повідомляє Euractiv.

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За даними видання, на борту корабля було 3000 тонн карбаміду. Потрапляння у море карбаміду може викликати екологічну катастрофу в заповіднику Каліакра, де мешкають багато охоронюваних морських птахів і морські види, що перебувають під загрозою зникнення.

Капітан Венцислав Іванов, виконавчий директор Болгарської морської адміністрації, розповів, у корпусі судна є дірки. Судно більше не можна врятувати, а тільки вжити заходів з видалення затонулого майна.

Влада Болгарії сподівається увійти у вантажний відсік, щоб видалити карбамід. Однак через несприятливі погодні умови операція ускладнюється.

Нагадують, корабель застряг біля узбережжя Болгарії 20 вересня в гарну погоду. За версією влади, черговий член екіпажу заснув.

Наслідки для довкілля

Міжнародна неурядова природоохорона організація "Грінпіс" попереджає про можливі незворотні наслідки для довкілля.

"У разі потрапляння в море у високій концентрації карбамід викликає швидке цвітіння фітопланктону, який виробляє токсин, небезпечний для морського життя, включаючи морських птахів. Накопичуючись, він також може поставити під загрозу життя людини при вживанні риби або морепродуктів" - заявили в організації.

Як повідомляли раніше, біля узбережжя Каліфорнії розлилася величезна нафтова пляма, до моря потрапило більше півмільйона літрів нафти.

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