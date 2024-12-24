Екологічна катастрофа набирає обертів: яку загрозу несе аварія танкерів у Чорному морі

На сьогодні досі залишаються невідомими точна кількість мазуту, що залишається у затонулій частині судна.

Мазут після аварії російських танкерів у Керченській протоці досяг російського міста Анапа, а самі нафтопродукти продовжують витікати з затонулого судна.

Про це повідомило міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За попередніми розрахунками, нафтопродукти продовжують забруднювати Керченську протоку та узбережжя Криму, проте "спостерігається поступове переміщення забруднення у східному напрямку, до відкритої акваторії Чорного моря".

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У наступні дні мазут під впливом вітрових умов і течій почне поступово розширюватися.

"До ключових загроз у цей період можна віднести забруднення прибережних природоохоронних територій України, зокрема територій Опукського природного заповідника та ландшафтного парку "Мис Такиль" в Криму", – йдеться у повідомленні.

З 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку, що, ймовірно, створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму.

Нагадаємо, після аварії двох російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці сталася екологічна катастрофа в Чорному морі. Викид нафтопродуктів сягнув понад 40 км уздовж берегової лінії.

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