Екологічний апокаліпсис і війна Заходу з Росією: як глобальний конфлікт спровокує погіршення клімату

У новому дослідженні йдеться про те, як війна Заходу з Росією спровокує танення арктичного льоду.

Країни НАТО готують своїх громадян до наступного глобального конфлікту між великими державами. Колись немислима ідея Третьої світової війни здається ближчою, ніж будь-коли.

Про це пише колишній експерт НАТО з Близького Сходу та Північної Африки (MENA) і морської безпеки в розширеному Середземномор’ї Мауріціо Гері в матеріалі на Euractiv.

Третя світова війна, за словами аналітика, зараз ближче, ніж будь-коли. І найможливішою "гарячою точкою" для війни з Росією є зміна клімату. Зокрема, ця зміна призведе до відступу льоду в Арктиці, і з цим різко зросте ймовірність російського вторгнення з метою домінування в регіоні, де утримуються величезні ресурси корисних копалин.

"Найімовірнішою точкою спалаху війни з Росією є зміна клімату (...) Наразі вторгнення Росії до України привернуло найбільшу увагу. Розглядається ширший напад на Європу. Проте політики не вміють належним чином об’єднати ці речі. Зосередження уваги на війні в Україні та необхідності вербування цивільних є пластиром для сценарію руйнівного глобального конфлікту, якого можна було б уникнути. Це означає боротися з найбільшим ворогом", – йдеться у матеріалі.

Альянс давно визнав, що зміна клімату є "підсилювачем загрози" для традиційних питань безпеки. Кілька натовських досліджень довели, що в умовах швидкої зміни клімату небезпека військового зіткнення в Арктиці стрімко зростає.

Росія одержима прагненням контролювати Арктику

"Маючи багаті природні ресурси Арктики, її ідеальне стратегічне розташування та величезний потенціал відкриття нових швидких маршрутів для морської торгівлі, Росія одержима прагненням контролювати цей регіон", – йдеться у статті.

Річ у тім, що з погіршенням клімату і, як наслідок, таненням льоду відкриваються морські шляхи та нові можливості для розвідки й видобутку ресурсів.

Очільник Кремля Путін вважає, що домінування РФ в Арктиці має вирішальне значення для економічного виживання його режиму протягом наступних 30 років.

Автор зазначає, що в російській Арктиці міститься до 95% запасів газу та 60% нафти, але вони ще не досліджувалися.

Проте в ситуації посилення західних санкцій та міжнародної ізоляції відкриття доступу до арктичних ресурсів, на які також частково претендують держави НАТО, може спровокувати боротьбу за територіальне домінування.

Будь-яка повномасштабна військова операція Росії із захоплення Арктики спровокує безпрецедентну конфронтацію з НАТО. І це може "підпалити порохову бочку".

"Щоб знизити ризик такої війни з Росією, країни НАТО повинні приділити пріоритетну увагу боротьбі зі зміною клімату", – пише аналітик.

Традиційна військова готовність необхідна, а демонстрація того, що об'єднані сили НАТО готові й хочуть дати відсіч РФ у затяжній наземній війні, буде вирішальним фактором стримування. Проте, на думку аналітика, просто зараз необхідно провести мобілізацію на кшталт воєнного часу для запобігання таненню льоду.

НАТО вважає зміну клімату визначальною проблемою нашого часу та прагне стати провідною міжнародною організацією з питань клімату та безпеки.

"Якщо НАТО не зможе відреагувати на надзвичайну кліматичну ситуацію з тією терміновістю, на яку вона заслуговує, тоді ми можемо зіткнутися не лише з катастрофічною глобальною війною з Росією, а й із потенційно непридатною для життя планетою, де ніхто не буде в безпеці", – додає аналітик.

Тим часом на Заході досі вірять, що з президентом РФ Путіним можна домовитися про мир. Днями ексголовком сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс припустив, що, ймовірно, після виборів президента у США з’явиться потенційне вікно можливостей для переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, президент Литви попередив, що "пацифістські настрої", коли йдеться про переговори РФ і України, несуть загрозу Заходу.

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