Екологічна катастрофа близько: вчені б’ють на сполох через витік радіації у Тихому океані

Ядерний могильний Руніт дав тріщину

На тихоокеанському атолі Еніветок (Маршаллові острови) опинилася під загрозою руйнування масивна бетонна конструкція, відома як купол Руніт. Споруда, що стримує понад 120 тисяч тонн радіоактивних відходів, вкрилася тріщинами, а підвищення рівня моря призвело до проникнення ґрунтових вод у кратер, спричиняючи витік токсичних речовин у навколишнє середовище.

Про результати останніх досліджень та загрозу масштабного радіоактивного забруднення повідомляє ScienceAlert.

Спадщина американських ядерних випробувань

Величезний кратер на острові Руніт утворився у 1958 році внаслідок випробування 18-кілотонної ядерної бомби під кодовою назвою «Кактус». У період з 1977 по 1980 роки американські військові в рамках очищення території заповнили цю вирву зараженим ґрунтом та радіоактивними уламками, накривши їх бетонним куполом діаметром 115 метрів.

Цей «саркофаг» створювався лише як тимчасове рішення для зберігання відходів від десятків ядерних випробувань, потужність деяких із них у тисячу разів перевищувала вибухи в Хіросімі та Нагасакі. Серед сміття міститься смертельна кількість плутонію-239 — компонента ядерної зброї, який залишається небезпечним понад 24 000 років.

Тріщини, ґрунтові води та загроза клімату

Головна проблема купола полягає в тому, що його дно не має захисного покриття і лежить на пористому кораловому осаді. Через це ґрунтові води вже проникають усередину гробниці.

Хімікиня Колумбійського університету Івана Ніколіч-Г’юз під час збирання зразків ґрунту на острові особисто зафіксувала тріщини в куполі та виявила значну кількість радіонуклідів за межами саркофага.

«З огляду на те, що рівень моря підвищується, а шторми посилюються, ми побоюємося, що цілісність купола може опинитися під загрозою. Острів Руніт розташований приблизно за 20 миль від місць, де живуть люди, тому наслідки можуть бути руйнівними», — наголосила науковиця.

Експерти Міністерства енергетики США ще у 2024 році провели розслідування, яке підтвердило: штормові нагони та поступове підвищення рівня моря є головними факторами поширення радіонуклідів через атол. Більша частина острова Руніт височіє над водою лише на 2 метри. Кліматологи прогнозують, що до 2100 року рівень океану тут може піднятися на метр, що стане критичним випробуванням для старого ядерного могильника.

Нагадаємо, ядерна енергетика й досі викликає гострі суперечки: для одних це шанс отримати чисту електроенергію без шкідливих викидів, для інших — джерело серйозних ризиків через радіоактивні відходи. Реальність, як зазначають фахівці, значно складніша й не така однозначна, як поширені страхи.