Економічний "Рамштайн": міністри торгівлі G7 заговорили не лише про гроші, а й зброю із Німеччини

Міністри торгівлі Великої сімки зібралися в Німеччині, щоб допомогти Україні. В зустрічі бере участь і українська делегації на чолі з нашим першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За приблизними підрахунками, які на зустрічі озвучив міністр економіки Німечини Роберт Габек, відновлення України коштуватиме 350 млрд євро. Щоб спростити цей процес, країни G7 вже планують полегшити залучення іноземних компаній.

“А потім сталася війна і світ затамував подих. Але тепер ви знову даєте світу надію. Хоробрість вашої армії, настрій вашого народу - приголомшує. Тож і мої колеги з країн великої сімки, і німецький уряд, і німецький народ - глибоко солідарні з народом україни”, - наголосив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

В цей самий час міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок наголошує: необхідно якомога швидше домовитися про постачання Україні німецьких танків. Рішення, яке неодноразово блокував канцлер Шольц, щоразу посилаючись на те, що це може “ескалювати напругу”. Утім сьогодні тут обговорюють не військову, а економічну допомогу. Зокрема - засоби масового залучення інвесторів, а відтак - і гарантування їх внесків.

“Наприклад, якщо німецькі компанії підуть до України, інвестують і втратять гроші - ми дамо гарантію, що їм це відшкодують. Думаю, так само робитимуть і інші країни Великої Сімки. Більше того, ми говоримо про створення великого світового фонду з великими грошима, зібраними від приватних інвесторів, банків, хеджфондів - аби справді допомогти розбудувати Україну”, - сказав Роберт Габек.

Але для того, аби дочекатися відбудови після війни, виживати треба вже зараз. Голова економічного міністерства України сподівається, що ЄС досягне згоди по ключовим і терміновим заходам, як підтримати країну вже зараз.

“Перша річ - це продовження скасування мит на українські товари - виглядає, що є серйозна політична воля це зробити. А по-друге - для нас дуже важливо повернути до країни наші світлі розуми й роботящі руки, а для цього робочі місця, надані іноземними інвесторами - вкрай важливі”, - підкреслила перший віце-прем’єр - міністр України Юлія Свириденко.

Обговорення торкнулося і санкцій - підкресливши, що це надзвичайно потужний і вагомий внесок у спільну перемогу, Юлія Свириденко закликала Захід посилювати санкційний тиск.

Нагадаємо, що жителя Ізмаїла засудили до 14 років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

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