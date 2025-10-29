Економіка РФ на межі: у РНБО сказали, чи можливе покращення

Економіка РФ і Путін / © ТСН.ua

Центральний банк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки. Жоден не передбачає покращення.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Що буде з економікою РФ

Як стверджує Коваленко, навіть у «базовому» варіанті — з нафтою по $55 і без нових санкцій — зростання лише 0,5–1%.

«У „ризиковому“ — офіційна інфляція понад 12%, падіння ВВП до 3,5%, виснаження Фонду національного добробуту вже у 2026-му», — зазначив він.

І фактично, додає він, визнається: якщо не зупинити війну і не почати переговори — економіка РФ впаде.

«Це не прогноз — це попередження системи самій собі», — завершив керівник ЦПД.

Раніше йшлося про те, що Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення зменшує військові витрати.

Так, у проєкті бюджету, поданому до Держдуми РФ, 2026 року на оборону планується виділити близько $156 млрд. Як відомо, цього року було понад $163 млрд.

Усе через зменшення надходжень до бюджету держави-агресорки. Зокрема, від нафти й газу, які були основним джерелом військових витрат. Падіння становить від $135 млрд 2024 року до очікуваних $100 млрд 2025-го. На це вплинуло як зниження світових нафтових цін, так і західні санкції, які змушують Москву продавати енергоресурси зі знижками.