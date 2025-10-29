- Дата публікації
Економіка РФ на межі: у РНБО сказали, чи можливе покращення
Якщо Росія не завершить війну, її економіку очікує занепад.
Центральний банк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки. Жоден не передбачає покращення.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Що буде з економікою РФ
Як стверджує Коваленко, навіть у «базовому» варіанті — з нафтою по $55 і без нових санкцій — зростання лише 0,5–1%.
«У „ризиковому“ — офіційна інфляція понад 12%, падіння ВВП до 3,5%, виснаження Фонду національного добробуту вже у 2026-му», — зазначив він.
І фактично, додає він, визнається: якщо не зупинити війну і не почати переговори — економіка РФ впаде.
«Це не прогноз — це попередження системи самій собі», — завершив керівник ЦПД.
Раніше йшлося про те, що Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення зменшує військові витрати.
Так, у проєкті бюджету, поданому до Держдуми РФ, 2026 року на оборону планується виділити близько $156 млрд. Як відомо, цього року було понад $163 млрд.
Усе через зменшення надходжень до бюджету держави-агресорки. Зокрема, від нафти й газу, які були основним джерелом військових витрат. Падіння становить від $135 млрд 2024 року до очікуваних $100 млрд 2025-го. На це вплинуло як зниження світових нафтових цін, так і західні санкції, які змушують Москву продавати енергоресурси зі знижками.