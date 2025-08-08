Економіка РФ "сиплеться" через війну: Єрмак заявив про бюджет-"бульбашку"

Російська економіка / © ТСН.ua

Реклама

Російська економіка «сиплеться» через війну проти України. Так, лише в липні дефіцит державного бюджету РФ сягнув колосальних 13 млрд дол.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак назвав нинішній російський бюджет «бульбашкою». За його словами, у липні дефіцит бюджету становив 13 млрд дол.

Реклама

А від початку року — протягом січня-липня — дефіцит бюджету Росії сягнув 54 млрд дол., що більше за річні очікування. Видатки зросли на 20,8% у річному вимірі, доходи — лише на 2,8%.

«Можна скільки завгодно прикидатися Сауроном, але коли економіка сиплеться через війну, ти всього лише грішний горлум, що ховає свою діряву кишеню від очей всього світу», — написав керівник президентського офісу в Мережі.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що російська економіка, яка здивувала стійкістю попри санкції, після трьох років повномасштабної війни та тиску з боку Заходу почала демонструвати серйозні ознаки виснаження. Видання заявило про цілком очевидні зараз тріщини в економіці РФ вартістю 2 трлн дол.

Своєю чергою Foreign Policy оцінює, що за нинішнього рівня санкцій та інтенсивності бойових дій Росія зможе воювати проти України щонайменше ще три роки.