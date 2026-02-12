Економіка РФ на межі прірви / © Associated Press

Все більше російських компаній звертаються до держави з проханням про фінансову допомогу та податкові пільги.

Про це пише видання Bloomberg.

Лобістська група металургійної промисловості просить звільнити галузь від акцизного збору на сталь та податку на видобуток залізної руди, щоб зупинити падіння прибутків. За оцінками, це коштуватиме бюджету близько 10 мільярдів рублів ($129 млн) щомісяця.

Міністерство транспорту планує забезпечити Російські залізниці підтримкою на суму 65 мільярдів рублів ($838 млн). Це приблизно третина від близько 200 мільярдів рублів ($2 млрд 580 млн) екстреної допомоги, на яку державна монополія подала запит наприкінці минулого року для підтримки операцій та інвестицій. Компанія бореться зі зростаючими витратами, зниженням маржі та важким борговим тягарем.

«У Москви набагато менше простору для маневру, оскільки війна в Україні, яка триває роками, виснажує ресурси держави. Економіка охолола минулого року, вперше від моменту повномасштабного вторгнення, після того, як політики підняли процентні ставки до рекордних 21%, щоб стримати перегрів та інфляцію. Зараз ставка становить 16%», — зазначають журналісти.

«З огляду на зростаючі бюджетні ризики, держава навряд чи зможе допомогти всім, хто просить», — вважає Дмитро Польовой, інвестиційний директор московської Astra Asset Management.

Для пріоритетних секторів уряд може покластися на субсидовані кредити, які вимагають обмежених бюджетних витрат, але розширюють підтримку через банківське кредитування, перекладаючи більше ризиків на банки, які стають все більш обережними і мають обмежені можливості поглинути додаткове навантаження.

Промисловість РФ 2026 року теж скорочується. Індекс виробничої активності у РФ у січні впав до позначки 49,4.

Головним деструктивним фактором став екстремальний перекіс бюджету: на потреби оборони та безпеки 2026 року закладено близько 13 трлн рублів, що становить 38% усіх державних видатків. Це призвело до того, що цивільний сектор фактично фінансує ВПК через механізм високих податків та інфляції, яка 2025 року сягала 10%, а 2026-го утримується вище цільових 4%.

Фінансова ситуація в Росії на початок 2026 року теж виглядає критично. Як повідомляє українська розвідка, банківська криза в Росії вже настала.

Прибутки банків за останній рік впали на 8% (до 45 млрд доларів), а рентабельність продовжує котитися донизу. Чиновники вже не приховують: доходи бюджету падають, і щоб покрити дірку, доведеться або ще сильніше підвищувати податки, або забирати гроші з банківської системи.

Опозиційні політики РФ кажуть, що все вказує на те, що 2026 рік стане періодом «фінансового тупика» для російської периферії. У той час як Москва намагається підтримувати ілюзію стабільності, регіони вже стикаються з критичним дефіцитом бюджетів.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що у Росії триває підготовка до масштабного закриття підприємств малого та середнього бізнесу через бюджетну кризу, спричинену війною. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки Кремль вкотре обирає найпростіший шлях — перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.