Економіка витримає: у Росії заявляють, що готові до санкцій Заходу

Економіка витримає: у Росії заявляють, що готові до санкцій Заходу

Обмеження можуть запровадити у випадку вторгнення до України

Російська Федерація готова до санкції Заходу, які той може ввести на випадок вторгнення до України.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на очільника російського Мінфіну Антона Силуанова.

"Економіка Росії витримає всі обговорювані зараз обмеження з боку Заходу", - заявив міністр фінансів.

До слова, американські сенатори оприлюднили законопроєкт зі списком обмежень, які пропонують запровадити, якщо російські війська нападуть на Україну. Під обмеження потраплять сам очільник Кремля Володимир Путін, прем'єр Росії Михайло Мішустін, та очільник МЗС Сергій Лавров, а також урядовці і командувачі збройними силами.

Нагадаємо, Європейський Союз 13 січня ухвалив рішення про подовження економічних санкції проти Російської Федерації через її агресію щодо України. Санкції діятимуть до 31 липня 2022 року. Зокрема, введені обмеження передбачають заборону форми фінансової допомоги та посередництва щодо російських фінансових установ, заборону про прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всіх матеріалів, пов’язаних з обороною, більше обмеження доступу Росії до деяких технологій , які можуть бути використані в російському енергетичному секторі.