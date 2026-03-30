Економіст розповів, наскільки зросли прибутки РФ від нафти на тлі війни з Іраном

Прибутки РФ від нафти / © Associated Press

Зростання цін на нафту через ситуацію в Перській затоці дозволяє Росії отримувати значно більше доходів, попри втрати від українських ударів.

Про це розповів економіст Олег Пендзин у прямому етері Еспресо.

«Ще місяць тому ціна нафти марки Brent становила десь приблизно до 70 доларів за барель. От сьогодні я тільки що подивився — 114», — зазначив він.

Економіст також звернув увагу на ситуацію з російською нафтою Urals.

«Динаміка цін на марку Юралс, максимально прив’язана до Brent і, на жаль, позавчора прийшла дуже цікава інформація: вперше, в зв’язку з виникненням дефіциту через блокування Ормузької протоки, росіяни змогли індійцям продати нафту не зі скидкою, а з премією, тобто дорожче, ніж Brent», — пояснив Пендзин.

Він зазначив, що Росія значно наростила свої прибутки.

«Вони продали Юралс по 121 долар за барель. Ну, тобто, оцінюючи ці речі, треба розуміти наступне: дякуючи війні в Перській затоці, Росія за кожен барель проданої нафти отримує додатково 40–50 доларів», — додав він.

За словами економіста, удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі РФ мають суттєве значення для її економіки.

«Коли ми з вами говоримо про щоденні втрати Російської Федерації через обстріли українських дронів по відвантажувальних комплексах нафти, просто порахуйте: ми говорили, втратили до двох мільйонів барелів на добу», — зазначив він.

«Ну от рахуйте 50 доларів плюс на кожному барелі. Тобто щодобово Росія недоотримує грубо декілька десятків, сотень, а то й мільярдів доларів залежно від загального обсягу відвантаження», — пояснив Пендзин.

Він наголосив, що такі удари напряму впливають на здатність Росії фінансувати війну.

«Тобто ті речі є надзвичайно важливими для того, щоб зменшувати надходження до російського бюджету і, як наслідок, зменшення можливостей витрачати росіян грошей на війну», — сказав економіст.

Водночас він підкреслив, що наразі найбільшим вигодонабувачем ситуації в Перській затоці залишається Путін.

«Поки що треба розуміти наступне, що єдиним великим вигододобувачем цієї війни в Перській затоці є Путін. Тому що російська економіка в лютому місяці до початку війни в Перській затоці була реально на грані колапсу», — зазначив він.

«Тобто на сьогоднішній момент для Росії високі ціни на нафту дають можливість проіснувати певний час додатково за рахунок тих надзвичайно великих доходів. І тому, чим менше вони тих доходів отримають, тим менше вони зможуть реально витримувати той величезний рівень воєнних видатків, які вони сьогодні здійснюють», — підсумував Пендзин.

Раніше повідомлялося, що можливості Росії щодо експорту сирої нафти серйозно постраждали після нової хвилі ударів українських безпілотників по порту «Усть-Луга».

Ми раніше інформували, що попри точні точкові удари по нафтових об’єктах Росії, стратегія України може не давати очікуваного результату через особливості оподаткування та високі ціни на нафту.