Економіст розповів, наскільки зросли прибутки РФ від нафти на тлі війни з Іраном

Місяць тому ціна на нафту марки Brent становила близько 70 доларів за барель, тоді як нині вона зросла до 114 доларів.

Ігор Бережанський
Прибутки РФ від нафти

Прибутки РФ від нафти / © Associated Press

Зростання цін на нафту через ситуацію в Перській затоці дозволяє Росії отримувати значно більше доходів, попри втрати від українських ударів.

Про це розповів економіст Олег Пендзин у прямому етері Еспресо.

«Ще місяць тому ціна нафти марки Brent становила десь приблизно до 70 доларів за барель. От сьогодні я тільки що подивився — 114», — зазначив він.

Економіст також звернув увагу на ситуацію з російською нафтою Urals.

«Динаміка цін на марку Юралс, максимально прив’язана до Brent і, на жаль, позавчора прийшла дуже цікава інформація: вперше, в зв’язку з виникненням дефіциту через блокування Ормузької протоки, росіяни змогли індійцям продати нафту не зі скидкою, а з премією, тобто дорожче, ніж Brent», — пояснив Пендзин.

Він зазначив, що Росія значно наростила свої прибутки.

«Вони продали Юралс по 121 долар за барель. Ну, тобто, оцінюючи ці речі, треба розуміти наступне: дякуючи війні в Перській затоці, Росія за кожен барель проданої нафти отримує додатково 40–50 доларів», — додав він.

За словами економіста, удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі РФ мають суттєве значення для її економіки.

«Коли ми з вами говоримо про щоденні втрати Російської Федерації через обстріли українських дронів по відвантажувальних комплексах нафти, просто порахуйте: ми говорили, втратили до двох мільйонів барелів на добу», — зазначив він.

«Ну от рахуйте 50 доларів плюс на кожному барелі. Тобто щодобово Росія недоотримує грубо декілька десятків, сотень, а то й мільярдів доларів залежно від загального обсягу відвантаження», — пояснив Пендзин.

Він наголосив, що такі удари напряму впливають на здатність Росії фінансувати війну.

«Тобто ті речі є надзвичайно важливими для того, щоб зменшувати надходження до російського бюджету і, як наслідок, зменшення можливостей витрачати росіян грошей на війну», — сказав економіст.

Водночас він підкреслив, що наразі найбільшим вигодонабувачем ситуації в Перській затоці залишається Путін.

«Поки що треба розуміти наступне, що єдиним великим вигододобувачем цієї війни в Перській затоці є Путін. Тому що російська економіка в лютому місяці до початку війни в Перській затоці була реально на грані колапсу», — зазначив він.

«Тобто на сьогоднішній момент для Росії високі ціни на нафту дають можливість проіснувати певний час додатково за рахунок тих надзвичайно великих доходів. І тому, чим менше вони тих доходів отримають, тим менше вони зможуть реально витримувати той величезний рівень воєнних видатків, які вони сьогодні здійснюють», — підсумував Пендзин.

Раніше повідомлялося, що можливості Росії щодо експорту сирої нафти серйозно постраждали після нової хвилі ударів українських безпілотників по порту «Усть-Луга».

Ми раніше інформували, що попри точні точкові удари по нафтових об’єктах Росії, стратегія України може не давати очікуваного результату через особливості оподаткування та високі ціни на нафту.

