Економія енергії: в Австрії міста відмовляються від підсвічування пам'яток архітектури

У австрійській столиці також розглядають кілька сценаріїв економії енергії.
Заради енергозбереження у австрійських містах почали вимикати підсвічування пам'яток архітектури, статуй та ін.
Про це пише видання Vienna.At.
Влада міст Лінц і Вінер-Нойштадт вирішила вимикати після 23:00 освітлення на пам'ятниках і мостах.
Мерія Відня також розглядає кілька сценаріїв економії енергії.
У столиці Австрії економити також мають намір на громадських об'єктах, які необов'язково повинні підсвічуватися.
За підрахунками, на них можна заощадити до 10% енергії, ще на 15% знизити споживання енергоресурсів можна шляхом зниження температури в муніципальних будівлях, офісах, школах та дитячих садках.
Очікується, що подробиці енергоощадних заходів у Відні будуть оголошені наступного тижня.
Нагадаємо, Європа готується до зими без російського газу.
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