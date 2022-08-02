Економія енергії: в Австрії міста відмовляються від підсвічування пам'яток архітектури

У австрійській столиці також розглядають кілька сценаріїв економії енергії.

Заради енергозбереження у австрійських містах почали вимикати підсвічування пам'яток архітектури, статуй та ін.

Про це пише видання Vienna.At.

Влада міст Лінц і Вінер-Нойштадт вирішила вимикати після 23:00 освітлення на пам'ятниках і мостах.

Мерія Відня також розглядає кілька сценаріїв економії енергії.

У столиці Австрії економити також мають намір на громадських об'єктах, які необов'язково повинні підсвічуватися.

За підрахунками, на них можна заощадити до 10% енергії, ще на 15% знизити споживання енергоресурсів можна шляхом зниження температури в муніципальних будівлях, офісах, школах та дитячих садках.

Очікується, що подробиці енергоощадних заходів у Відні будуть оголошені наступного тижня.

Нагадаємо, Європа готується до зими без російського газу.

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