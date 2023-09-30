Ексчиновник Пентагону спрогнозував, за яких умов РФ може застосувати ядерну зброю

Країни НАТО повинні бути готовими до можливого застосування РФ тактичної ядерної зброї. Зокрема, це може статися, якщо США відволічуться на Китай.

Таку думку висловив колишній високопоставлений чиновник Пентагону Грегорі Вівер у своїй статті.

"Мляві дії російських військ в перші дні війни в Україні ризикують переконати деяких в НАТО, що майбутню російську загрозу Альянсу можна стримати, перш за все, за рахунок переваги НАТО в звичайних озброєннях і посилення стримування застосування Росією ядерної зброї в майбутньому конфлікті. Це небезпечна помилка", - написав він.

У статті він зазначає, що план російського диктатора Володимира Путіна щодо вторгнення до України, був занадто ризикованим та з глибокими прорахунками.

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"Таке поєднання ризику і прорахунків викликає крайню тривогу, особливо в поєднанні з неодноразовими погрозами ядерної ескалації з боку Росії... Керівництво НАТО має зрозуміти, що дії російських сил в Україні, ймовірно, призведуть до збільшення залежності Росії від ядерної зброї. У гіпотетичній майбутній війні з НАТО Росія, швидше за все, відчує необхідність застосувати ядерну зброю на більш ранньому етапі конфлікту або для досягнення перемоги, або для запобігання поразки", - йдеться в статті.

Він додав, що РФ може спровокувати ядерний конфлікт, коли США відвернуться на війну з Китаєм за Тайвань.

Можливість застосування ядерної зброї

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко впевнений, що йому не доведеться використати російську ядерну зброю, яку розміщено у його країні.

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не знімав з порядку денного можливість завдати ядерного удару по Україн і і поклав на свій стіл "ядерну папку" ще торік у березні.

тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчить про те, що спільна заява Москви та Пекіна про нерозповсюдження ядерної зброї, зроблена кілька днів тому, була "порожніми обіцянками". Оголошення Росії про розміщенняі свідчить про те, що спільна заява Москви та Пекіна про нерозповсюдження ядерної зброї, зроблена кілька днів тому, була "порожніми обіцянками".