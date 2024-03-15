Ексдепутат Держдуми РФ розкрив плани російських добровольців на звільнених територіях

Путінська армія нещадно гатить по своїх населених пунктах, застосовуючи авіацію та артилерію.

Російські добровольці, які повернулися на територію РФ, щоб боротися із путінським режимом, мають намір оголосити альтернативний уряд у звільнених областях.

Про це повідомив в ефірі "1+1" колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

За його словами, станом на 15 березня легіон “Свобода Росії”, РДК та “Сибірський батальйон” просуваються та звільняють територію прикордонних з Україною Курської та Бєлгородської областей, однак путінська армія нещадно гатить по своїх населених пунктах, застосовуючи авіацію та артилерію.

“Просто знищується Тьоткіно і всі інші населенні пункти, які вже звільнені. І тут зовсім не зрозуміло, що робити, бо врешті-решт ми хочемо звільнити територію і розгорнути там прапор, і сказати, що це "постійна звільнена територія", оголосити там альтернативний уряд”, - зауважив Пономарьов.

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Але здійснити цей намір, за його словами, буде складно, якщо путінські війська просто фізично знищать все цивільне населення, якому навіть не дозволяють вийти із зони бойових дій гуманітарними коридорами.

“Ми запропонували це зробити, але мер Грайворона [районного центру Бєлгородської області РФ] вже вдруге втік. Він уже втікав, коли ми там були в червні... але населення залишається і ніхто не евакуюється", - наголосив російський опозиціонер.

Нагадаємо, російські добровольчі підрозділи цього тижня прорвали кордон з Росією та зайшли у Бєлгородську й Курську області. Там відбуваються активні бойові зіткнення, а добровольці навіть повідомляли про контроль над певними населеними пунктами. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що населення країни-агресорки відчуло те, що всі українці 24 лютого.

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