У ніч проти 23 грудня у російському селі Івантіївка Саратовської області у будівлі військкомату сталася пожежа. Її вчинив колишній депутат від путінської "Єдиної Росії" Данило Акімов.

Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

Зазначається, що він запалив, а потім кинув пластикову пляшку з бензином та олією в кабінет чергового. Вже наступного ранку поліції вдалося затримати 41-річного підозрюваного у підпалі. Акімов не заперечувати свою причетність до підпалу. За його словами, влаштував пожежу заради розваги.

Baza пише, що Данило Акімов 2011-го був депутатом ради Знам'янської муніципальної освіти від "Єдиної Росії". 2022-го його засудили за статтею про виробництво і збут товарів без маркування.

У Республіці Тива сім'я мобілізованого солдата Саяна Монгуша, який загинув на війні, як компенсацію отримала дрова.

Читайте також: