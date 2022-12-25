Ексдепутат путінської "Єдиної Росії" підпалив військкомат у Саратовській області

Росіянин влаштував пожежу заради розваги.
У ніч проти 23 грудня у російському селі Івантіївка Саратовської області у будівлі військкомату сталася пожежа. Її вчинив колишній депутат від путінської "Єдиної Росії" Данило Акімов.
Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.
Зазначається, що він запалив, а потім кинув пластикову пляшку з бензином та олією в кабінет чергового. Вже наступного ранку поліції вдалося затримати 41-річного підозрюваного у підпалі. Акімов не заперечувати свою причетність до підпалу. За його словами, влаштував пожежу заради розваги.
Baza пише, що Данило Акімов 2011-го був депутатом ради Знам'янської муніципальної освіти від "Єдиної Росії". 2022-го його засудили за статтею про виробництво і збут товарів без маркування.
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