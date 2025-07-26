Ексдружина фронтмена Coldplay Гвінет Пелтроу потролила скандал зі зрадою: "влаштувалася" в Astronomer

Гвінет Пелтроу / © скриншот з відео

Реклама

IT-компанія Astronomer не впустила можливість використати резонанс навколо скандалу з «камерою поцілунків» на концерті Coldplay.

Про це свідчить відео Astronomer в X.

Гвінет Пелтроу «влаштувалася» в Astronomer

Після відставки гендиректора Енді Байрона та HR-менеджерки Крістін Кебот, яких застали за зрадою на концерті Coldplay, компанія запросила акторку Гвінет Пелтроу стати своїм «тимчасовим представником».

Реклама

Не секрет, що акторка та фронтмен гурту мають романтичне минуле. Вони були одружені з 2003 по 2016 рік та разом виховують двох дітей. Саме тому участь зірки у рекламному ролику додає особливої емоційної ваги.

У відео Гвінет називає себе «тимчасовим речником» бренду і відповідає на «нашумілі» питання.

«Дякую за ваш інтерес до Astronomer. Привіт, я Гвінет Пелтроу. Мене найняли на дуже тимчасовій основі, щоб говорити від імені понад 300 співробітників Astronomer», — зауважила вона.

«За останні кілька днів до Astronomer надійшло багато запитань І мене попросили відповісти на найпоширеніші. Так, Astronomer — найкраще місце для запуску Apache Airflow», — продовжила вона.

Реклама

Після цього у ролику з’явилося кумедне повідомлення.

«Боже мій, що за фі*ня?» — потролили себе ж автори.

Далі Пелтроу розповіла про роботу компанії та анонсувала їхню майбутню конференцію.

Що передувало

Під час нещодавнього концерту Coldplay на стадіоні «Жиллетт» у Бостоні фронтмен гурту Кріс Мартін зненацька заскочив одну сором’язливу пару, повернувши до них свою «камеру поцілунків». Відео цього моменту, опубліковане в TikTok, миттєво стало вірусним. Воно набрало понад 19 мільйонів переглядів. Ймовірно, камера «викрила» виконавчого директора IT-компанії, який зраджував свою дружину з HR-менеджеркою.

Реклама

Врешті, 19 липня компанія офіційно оголосила, що Енді Байрон подав заяву про звільнення, яку рада директорів одноголосно прийняла.

«Astronomer віддана цінностям та культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом ці стандарти не дотримувалися», — заявили в компанії.