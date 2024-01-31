Ексгубернатора окупованого Севастополя Овсяннікова затримали у Лондоні – ЗМІ

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) Великої Британії затримало ексгубернатора окупованого Севастополя у 2017-2019 роках Дмитра Овсяннікова. Його звинувачують в порушенні санкцій та відмиванні грошей.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на друковану версію видання The Time.

У повідомлення йдеться про те, що колишнього заступника федерального міністра промисловості й депутата від "Єдиної Росії" затримали за місцем проживання у Лондоні. Стверджується, що це відбулося ще минулого тижня. Підозрюваному інкримінують:

обхід санкцій та відкриття рахунку в Лондонському банку;

чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів;

зберігання 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

Нагадаємо, Європейська Рада ще на пів року – до 31 липня 2024 року – подовжила економічні санкції проти Росії, запроваджені через агресію проти України.

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