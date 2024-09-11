Ексгумують тіла та роблять селфі: що відомо про моторошну традицію Дня мертвих (фото 18+)

Під час щорічного ритуалу сім'ї проводять час з трупами померлих родичів.

З'явилися шокувальні зображення щорічного ритуалу, під час якого мешканці села відкопують тіла своїх померлих родичів.

Про це пише Daily Star.

Жителі індонезійської громади Тороджа витягують тіла своїх померлих родичів з могил, чистять і одягають їх, а потім проводять з ними час, розмовляючи і запалюючи сигарети, зовсім як під час відомого Дня мертвих у Мексиці.

Це щорічна традиція, яка відбувається щороку в серпні перед початком посівного сезону в громаді Панґала, Північна Тораджа, Південний Сулавесі, але фотографії ніколи не припиняють шокувати.

Щорічні ритуали смерті в Тораджі – або ритуал Ма'нене – натхненні вірою громади в нескінченний зв'язок між життям і смертю.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Цього року бачили, як один член родини гладив по голові померлого родича, який настільки добре зберігся, що його волосся все ще стирчало з голови. Декілька сімей бачили, як їхні родичі одягали свіжий одяг перед тим, як опустити їх назад у землю.

На фото також зображена жінка, яка колисала ексгумоване тіло своєї дитини, яка померла 1988 року. Плем'я вважає цей ритуал святом життя і вшануванням духів своїх предків.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Вони взаємодіють з муміфікованими тілами, як з живими, прибирають їхні могили і замінюють прикрашені труни перед тим, як покласти їх назад.

Весь цей акт розглядається як щось на кшталт другого похорону, і вживаються заходи, щоб запобігти розкладанню тіл.

Зазвичай їх знову кладуть з подарунками у барвистих трунах. А в сучасну епоху одноплемінники використовують свої смартфони, щоб сфотографуватися зі своїми померлими родичами.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Сім'ї часто тримають муміфіковані тіла нещодавно померлих у своїх будинках місяцями, а іноді й роками, в жалобі, готуючись і відкладаючи гроші на поховання, яке, на їхню думку, має величезне значення.

Іноді вони використовують "тонгконан" – будівлю, спеціально призначену для розміщення померлих перед похованням.

Тораджани часто залазять у величезні борги через похорон, оскільки вони надають великого значення смерті як найважливішому аспекту життя. З померлими спілкуються так, ніби вони живі, їх часто запрошують на сімейні трапези. Померлих родичів кладуть у могилу у свіжому одязі, і щороку ножі розрізають його, щоб його можна було замінити.

На одній зі старих фотографій видно, як на ногу родича надягають пару кросівок Adidas. Іншому трупу дають новий капелюх, сонцезахисні окуляри, шорти і годинник. Їх тримають за допомогою палиць, а трупи чистять сухими малярськими щітками.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Натомість народ тораджа – це переважно протестантська християнська громада, що живе в країні, де більшість населення – мусульмани. Але щорічна традиція залишається вкоріненою в їхній культурі протягом століть.

Для тораджанів смерть тіла не сприймається як раптова подія, і вони намагаються зберегти його як частину сім'ї. Згідно з їхньою давньою системою вірувань, дух померлої людини має повернутися до рідного села. Тому, якщо людина помирала під час подорожі, небіжчика відвозили з місця події додому, до села.

Ритуал Ма'нене / Фото: Getty Images

Тораджанець Ерік Крістал Ранте Алло 2020 року розповів The Sydney Morning Herald: "Люди тораджа вірять, що дух померлих живе серед нас, живих, наглядає за нами, благословляє нас. Тому перед ритуалом поховання їх називають to'makula, або просто хворими, ще не померлими. Тораджани дуже шанують своїх померлих".

Тораджанці вітають відвідувачів, які спостерігають за святкуваннями, і запрошують сторонніх взяти в них участь.

Нагадаємо, жінка шокувала схожістю з бабусею, яка померла 150 років тому. Вона випадково натрапила на її фото.

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