Ексгенпрокурор Грузії воює проти України: як його покарають, якщо потрапить додому

Ексгенпрокурор Грузії воює за Росію / © російські ЗМІ

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Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе, який після отримання російського паспорта змінив прізвище на Романов, бере пряму участь у війні проти України. Зокрема, він воює на боці росіян та навіть очолив новий підрозділ окупантів.

Про це повідомляє грузинське видання SOVA.

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Колишній генпрокурор Грузії воює проти України на боці РФ

У Росії Парцхаладзе сформував добровольче інтернаціональне формування «Георгіївський» і став його командиром у складі окупаційних військ.

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Російська пропаганда уже встигла охрестити експосадовця «ветераном СВО». Тим часом прокремлівський діяч Мамука Піпія виклав у Telegram фото, де Парцхаладзе позує у камуфляжі з шевроном «Романов» на тлі російського прапора.

Пояснюючи концепцію новоствореного угруповання, Парцхаладзе зв’язав його назву з Георгіївським трактатом 1783 року. Йдеться про історичний договір, укладений влітку 1783-го у фортеці Георгієвськ на Північному Кавказі, за яким грузинське царство Картлі-Кахеті переходило під протекторат та заступництво Російської імперії.

Колишній грузинський чиновник озвучив низку цинічних заяв щодо своєї участі у бойових діях, зазначивши, що приєднався до окупантів добровільно.

За словами Романова-Парцхаладзе, ключова мета його підрозділу — «довести до кінця боротьбу з тим злом», яке нібито загрожує їм та «усьому світу». Він також додав, що від самого початку повномасштабної війни в Україні він підтримує російських військових, населення так званої «ДНР», Курської, Брянської та Білгородської областей.

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«Сьогодні, коли Росія бореться проти західного тиску за збереження своєї ідентичності, традицій, мови та культури, я готовий допомагати Батьківщині у досягненні всіх намічених лідером цілей», — заявляє Парцхаладзе.

Що ще відомо про Отара Парцхаладзе: гучна відставка, судимість та розшук

Варто додати, що у Грузії на Парцхаладзе чекає лава підсудних. Проти нього відкрито кримінальну справу за статтею 109 Кримінального кодексу (організація умисного вбивства за наймом та з корисливих міркувань). Його офіційно звинувачують в організації замаху на бізнесмена Левана Джангвеладзе.

Окрім цього, Парцхаладзе офіційно втратив грузинське громадянство через набуття паспорта РФ. Влада Грузії зазначала, що факт отримання ним російського паспорта суттєво ускладнює юридичну процедуру його екстрадиції на батьківщину. Попри все, його оголосили у міжнародний розшук і заочно арештували за звинуваченнями у вбивстві.

Отар Парцхаладзе очолював Генеральну прокуратуру Грузії неповні два місяці — з листопада до грудня 2013 року. Йому довелося піти у відставку після того, як опозиція дізналася, що він мав судимість за крадіжку в Німеччині.

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2023 року Сполучені Штати Америки запровадили проти експосадовця санкції. Офіційним приводом для цього рішення стало посилення російського впливу у Грузії.

Згідно з матеріалами журналістських розслідувань, Парцхаладзе нині мешкає в Москві та має міцні зв’язки з російською політичною верхівкою. Попри це, він і надалі зберігає тісний контакт із представниками діючого грузинського уряду від партії «Грузинська мрія».

З 2024 року на Парцхаладзе наклала санкції і Україна.

Хто воює на боці РФ

Нагадаємо, українські бійці брали в полон найманців з різних країн — від пострадянських — Білорусь, Таджикистан, до африканських — Сомалі. Як розповів у коментарі ТСН.ua офіцер бригади «Рубіж» Максим Таран, такі найманці зазвичай не знають нічого про війну і шукають лише швидкого заробітку.

Водночас військові з Північної Кореї є значно небезпечнішими, адже мають вишкіл та бойове злагодження. Навіть без знання російської мови чи розуміння суті війни вони здатні ефективно взаємодіяти та битися за виживання.

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