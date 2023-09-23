Екскомандира "Вагнера" Медведєва, який був у Норвегії, затримали під час спроби повернутися до Росії

Норвезька поліція затримала екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який раніше втік з РФ і просив про притулок, під час спроби нелегального перетину кордону з Росією.

Про це повідомляє The Barents Observer.

Медведєва зупинили в п'ятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з РФ, коли він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

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Поліція регіону Фіннмарк підтвердила виданню, що чоловік віком близько 20 років затриманий і йому буде пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил. Ні імені, ні національності затриманого не називали, але підтвердили, що той збирався виїхати з Норвегії до Росії.

Перетин сухопутного кордону в цій місцевості є незаконним.

Спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв накоротко зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній бойовик групи Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.

Медведєв мав схвильований вигляд, він пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують до України, і що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Невдовзі після розмови ексвагнерівцю, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка. Залишається загадкою, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не ходить.

Що відомо про втечу Медведєва до Норвегії

Колишній "вагнерівець" Андрій Медведєв у Норвегії. Фото: Thomas Nilsen / The Barents Observer

Нагадаємо, екскомандир "Вагнера" у січні 2023 року втік з Росії до Норвегії через арктичний кордон. Він розповідав, що перелізав огорожу з колючого дроту, тікаючи від прикордонного патруля з собаками, і чув постріли. Медведєв стверджував, що шукає притулку в Норвегії, бо побоюється за своє життя, адже став свідком вбивства та жорстокого поводження з російськими полоненими, завербованими групою найманців для війни в Україні.

Медведєв також заявляв, що боїться екстрадиції до України, бо його можуть обміняти на полонених українських військових.

У квітні в Осло Медведєва затримали за участь у бійці у місцевому барі та носіння пневматичної зброї. Тоді він розповідав журналістам, що дивиться в майбутнє, вивчає норвезьку мову та сподівається отримати притулок.

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