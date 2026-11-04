Екскурсії за межі Землі: Virgin Galactic показала новий туристичний космоплан

Virgin Galactic готує польоти на шістьох пасажирів

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28 жовтня 2026 року компанія Virgin Galactic представила перший космоплан нового покоління Delta-класу, який отримав назву Apeiron. Назву обрали під час публічного голосування за участю людей із 83 країн.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

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Того ж дня апарат доправили з виробничого підприємства в Месі, штат Аризона, до космодрому Америка в Нью-Мексико. Для цього його прикріпили до літака-носія Eve, який доставив космоплан до постійної операційної бази компанії. Це був так званий переліт у прикріпленому стані — без від’єднання та запуску двигуна самого космоплана.

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Генеральний директор компанії Майкл Колглейзер назвав прибуття апарата важливим етапом багаторічної роботи над системою регулярних комерційних польотів. Тепер фахівці мають завершити інтеграцію та перевірку програмного забезпечення авіоніки, після чого розпочнуться підготовка і льотні випробування.

Чим новий космоплан відрізняється від попередника

Delta-клас має стати наступним поколінням апаратів Virgin Galactic після VSS Unity. Останній здійснив сім комерційних польотів, а його фінальна місія відбулася 8 червня 2024 року. Після цього компанія призупинила туристичні рейси, зосередившись на розробленні нових космопланів.

Apeiron розрахований на шістьох пасажирів — на двох більше, ніж міг перевозити Unity. Але головна зміна полягає не лише в місткості: компанія хоче значно збільшити частоту польотів.

За задумом Virgin Galactic, кожен космоплан Delta-класу зможе виконувати до двох рейсів на тиждень, тобто приблизно вісім на місяць. Ресурс апарата, за планами розробників, має перевищувати 500 місій. Це повинно зробити космічний туризм більш регулярним і допомогти компанії знизити витрати на один політ.

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Коли відновляться туристичні польоти

Згідно з оновленим графіком Virgin Galactic, перші комерційні польоти Apeiron очікуються на початку другого кварталу 2027 року. Другий космоплан Delta-класу має приєднатися до флоту наприкінці другого або на початку третього кварталу того самого року.

Ці терміни залежать від успішного завершення випробувань. Компанія пояснює перенесення графіка додатковим часом, необхідним для інтеграції та перевірки програмного забезпечення авіоніки — електронних систем, які керують роботою космоплана.

Паралельно на підприємстві в Аризоні продовжують складати другий апарат і готують виробництво ракетних двигунів. Компанія також повідомляла про успішне завершення структурних випробувань елементів конструкції, зокрема системи оперення, яка бере участь у конфігурації апарата під час повернення в атмосферу.

Як відбуватиметься космічна подорож

Virgin Galactic використовує незвичну схему запуску: космоплан не стартує з землі як звичайна ракета. Спочатку літак-носій Eve підіймає його на велику висоту, після чого апарат від’єднується та вмикає власний ракетний двигун.

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Під час польоту пасажири на кілька хвилин відчувають невагомість і можуть побачити кривизну Землі. Потім космоплан повертається в атмосферу та приземляється на злітно-посадкову смугу.

Це суборбітальна подорож: апарат досягає космосу, але не виходить на орбіту навколо Землі. Тому такий політ значно коротший за звичайну орбітальну місію.

Понад 100 майбутніх пасажирів готуються до польоту

За повідомленням Virgin Galactic, понад 100 учасників спільноти майбутніх астронавтів уже переходять до початкового етапу підготовки. Нові групи пасажирів планують залучати поступово, у міру наближення компанії до відновлення комерційних рейсів.

Історія попиту на такі подорожі почалася задовго до появи Apeiron. Virgin Galactic почала продавати бронювання ще 2004 року, коли квиток коштував близько 200 тисяч доларів. До 2014 року місця на майбутні польоти зарезервували майже 700 людей.

Тепер компанія прагне не просто повернути туристів у космос, а довести, що такі подорожі можна перетворити на регулярну комерційну послугу. Однак для цього Apeiron ще має пройти випробування, а Virgin Galactic — підтвердити, що новий флот здатний працювати з обіцяною частотою.

Розвиток приватних космічних компаній змінює уявлення про те, хто може вирушити за межі Землі. Те, що раніше було доступне переважно професійним астронавтам, поступово стає комерційною послугою — хоча поки що залишається надзвичайно дорогим і технологічно складним задоволенням.

Наразі комерційні польоти за межі Землі залишаються складним випробуванням не лише для техніки, а й для людей. Астронавт NASA розповів про досвід тривалого перебування в космосі після того, як через проблеми з кораблем його повернення на Землю затрималося на дев’ять місяців. Ця історія показала, наскільки непередбачуваними можуть бути космічні подорожі.

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