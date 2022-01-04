Ексмільярдерку Елізабет Голмс, яку називали "Стівом Джобсом у спідниці", визнали винною у шахрайстві

Ексмільярдерку Елізабет Голмс, яку називали "Стівом Джобсом у спідниці", визнали винною у шахрайстві

Підприємиці, яка обіцяла людству прилад, здатний діагностувати захворювання лише за краплею крові з пальця, загрожує до 20 років ув'язнення.

В американському штаті Каліфорнія засновницю корпорації Theranos Елізабет Голмс, яку називали "Стівом Джобсом у спідниці", визнали винною за чотирма пунктами звинувачення у справі про шахрайство.

Про це у понеділок, 3 січня, повідомляє CNBC.

Зазначається, що суду присяжних у складі восьми чоловіків та чотирьох жінок передали справу в середині грудня після трьох місяців розгляду та показань 32 свідків. Обговорення тривали понад 50 годин впродовж семи днів.

Зрештою присяжні визнали Голмс винною за одним пунктом звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів та за трьома пунктами звинувачення у шахрайстві щодо конкретних інвесторів.

Суддя окружного суду Північного округу Каліфорнії Едвард Давіла ухвалить вирок щодо підсудної пізніше. Їй загрожує до 20 років ув'язнення.

У виданні зауважують, що Голмс отримала 945 мільйонів доларів від високопоставлених інвесторів, зокрема від ексміністерки освіти США Бетсі ДеВос, медіамагната Руперта Мердока та сім'ї Волтонів, яка заснувала Walmart.

На піку популярності Theranos оцінювалась у дев'ять мільярдів доларів.

Загалом Голмс висунули 11 звинувачень, за чотирма з яких її вже виправдали. Водночас 37-річну жінку визнали винною, зокрема, у розкраданні:

понад 38 мільйонів доларів із гедж-фонду охорони здоров'я зі Сан-Франциско PFM Healthcare Master Fund;

майже 100 мільйонів доларів із фонду Lakeshore Capital Management, пов'язаного з сім'єю ДеВос;

близько шести мільйонів доларів із ТОВ Mosley Family Holdings, пов'язаного з колишнім повіреним з нерухомості Деніелом Мослі.

Поки присяжні озвучували свої рішення, Голмс "не виявляла жодних емоцій і дивилася прямо перед собою". Після оголошення вироку вона підійшла до рідних та обійняла їх.

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Нагадаємо, що бізневумен Елізабет Голмс опинилася на лаві підсудних у США у вересні цього року. Підприємиця обіцяла людству прилад, здатний діагностувати захворювання лише за кількома краплями крові з пальця.

Коли її компанія почала отримувати гроші, Елізабет Голмс вперше наважилася на серйозну брехню. Вона розповіла мережам аптек і супермаркетів, що її винахід вже використовує американська армія, хоча там із ним лише ознайомлювалися.

Згодом журналіст The Wall Street Journal оприлюднив розслідування, згідно з яким співробітників компанії багато років залякували і змушували підробляти результати досліджень.

Від технології навіть постраждало декілька людей, яким помилково діагностували рак та ВІЛ. На компанію почали сипатися судові позови.

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