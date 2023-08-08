Ексміністерка з Австрії, яка танцювала з Путіним, оселилась у селі в Росії та побідкалась на життя: фото

Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка "прославилася" тим, що танцювала на своєму весіллі з диктатором Путіним, переїхала до села в Росії та побідкалася на "незрозуміле майбутнє".

Про це пише російське видання "Вид сбоку".

Карін Кнайсль відома тим, що 2018 року вийшла заміж та на своєму весілля станцювала з російським диктатором Путіним. Згодом вона виїхала з Австрії через нібито цькування й "фактичну заборону на роботу". Далі вона мешкала у Лівані, згодом переїхала до Росії та була обрана до ради директорів "Роснефті". В березні 2022 року термін її роботи там скінчився.

Ексміністерка Австрії в селі у Росії / Фото: росЗМІ

Недавно Кнайсль переїхала до віддаленого села Петрушово в Рязанській області. Там вона орендувала житло і почала брати активну участь у житті російської глибинки.

"Я заплатила ще за місяць, а далі подивимося. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого", - побідкалася ексміністерка.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Карін Кнайсль опублікувала в Мережі фото зимових пейзажів Москви, у відповідь прем'єр-міністр Польщі опублікував фото "темних" Києва та Харкова.

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