За її словами, вона переселиться до Петербурга для роботи.

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка раніше танцювала на своєму весіллі з російським диктатором Володимиром Путіним, переїде жити до Санкт-Петербурга.

Про це вона розповіла російському агентству ТАСС.

За її словами, вона переселиться до Петербурга для роботи в центрі G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), яким вона керує.

"Я була співзасновницею центру G.O.R.K.I. і керую ним. Оскільки там дуже багато роботи і він вимагає багато уваги, я не можу займатися цим мимохідь, я вирішила для цієї роботи переїхати до Санкт-Петербурга", – сказала колишня очільниця австрійської дипломатії.

Нагадаємо, Карін Кнайсль відома тим, що 2018 року вийшла заміж та на своєму весілля станцювала з російським диктатором Путіним. Згодом вона виїхала з Австрії через нібито цькування й "фактичну заборону на роботу". Далі вона мешкала у Лівані, згодом переїхала до Росії та була обрана до ради директорів "Роснефті". В березні 2022 року термін її роботи там скінчився.

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