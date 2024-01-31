Ексміністр енергетики Росії про наслідки атак на НПЗ: "Це серйозний удар по ринку"

Під удар регулярно потрапляють нафтопереробні заводи у РФ. І ключова проблема для ворога полягає в тому, що в країні-агресорці таких, які виготовляють дійсно сучасне якісне пальне, дуже мало.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов.

У росіян велика проблема

Як стверджує Мілов, обладнання може вийти з ладу не лише через удар, а й завдяки дії санкцій та дефіциту обслуговування, що мають здійснювати іноземні компанії.

"Наприклад, на заводі "Лукойл" у Нижньогородській області сталася аварія, наслідки досі не вирішені. І не зрозуміло, коли вони будуть вирішені. Цей завод виробляє 12% бензину в Росії. Один завод. Тобто зменшення потужності на половину – це удар по ринку дуже серйозний", – наголосив опозиціонер.

Так, аварії чи то "інциденти" на декількох нафтозаводах можуть завдати серйозного удару по паливному ринку. Проблеми будуть і для армії, і для решти економіки РФ.

Мілов також зауважує, що засобів ППО для прикриття усіх обєктів у Росії недостатньо.

"Судячи з того, що багато ударів виявляються успішними, є велика проблема просто прикрити такі всі об'єкти обмеженими засобами, які є, – запевнив колишній міністр енергетики Росії.

Раніше йшлося про те, що українські дрони спроможні завдавати ударів по об’єктах в глибокому тилу ворога – на території Російської Федерації. Ворожа ППО є неефективною проти дронів, тому Україна має чималі перспективи.

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