Ексміністр оборони Південної Кореї здійснив спробу самогубства: ЗМІ розкрили подробиці

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон, який перебуває у слідчому ізоляторі в східному Сеулі за звинуваченням у заколоті, намагався накласти на себе руки.

Про це повідомило Yonhup.

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Після невдалої спроби Кім утримується в захисній камері, розповів генеральний комісар Корейської виправної служби Шин Ен Хе, на слуханнях у парламенті.

"Зараз стан колишнього міністра оборони не викликає побоювань", – додав він.

Нагадаємо, Кім Йон Хен подав у відставку 4 грудня через воєнний стан, вибачившись перед громадянами. Вже за чотири дні його заарештували за підозрою у державній зраді.

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