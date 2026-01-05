У Німеччині затримали екснардепа України: ЗМІ дізналися, про кого йдеться

Наручники (ілюстративне фото) / © pixabay.com

У Німеччині правоохоронці затримали колишнього народного депутата України VIII скликання, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними джерел «Суспільного», йдеться про уродженця Вінниччини Руслана Демчака, колишнього заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики й банківської діяльності.

Що відомо про схему з державними облігаціями

Слідство встановило, що політик спільно з керівниками двох приватних фірм організував масштабну схему маніпуляцій на фондовій біржі. Фігуранти проводили фіктивні операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Такі дії дозволяли отримувати штучний «інвестиційний прибуток», який згідно з законодавством не підлягав оподаткуванню.

За інформацією ДБР, 20 мільйонів гривень склав особистий незаконний дохід колишнього депутата. Понад 1 мільярд гривень було легалізовано через підконтрольну банківську установу.

Підозру у відмиванні коштів та маніпуляціях на фондовому ринку Демчаку оголосили ще у 2023 році. Оскільки він перебував за межами України, розслідування проводилося за спеціальною процедурою. У жовтні 2025 року ДБР завершило досудове слідство, а суд обмежив стороні захисту термін ознайомлення з матеріалами до 10 лютого 2026 року.

Очікується, що обвинувальний акт надійде до суду одразу після завершення цього терміну. Наразі готуються документи для повернення затриманого в Україну. Процедура екстрадиції у спрощеному порядку може тривати близько трьох місяців.

Нагадаємо, у квітні 2024 року НАБУ оголосило в розшук колишнього нардепа через махінації з житлом у Києві.