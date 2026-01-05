ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
534
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині затримали екснардепа України: ЗМІ дізналися, про кого йдеться

У Німеччині спіймали колишнього заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Руслана Демчака.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Наручники (ілюстративне фото)

Наручники (ілюстративне фото) / © pixabay.com

У Німеччині правоохоронці затримали колишнього народного депутата України VIII скликання, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними джерел «Суспільного», йдеться про уродженця Вінниччини Руслана Демчака, колишнього заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики й банківської діяльності.

Що відомо про схему з державними облігаціями

Слідство встановило, що політик спільно з керівниками двох приватних фірм організував масштабну схему маніпуляцій на фондовій біржі. Фігуранти проводили фіктивні операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Такі дії дозволяли отримувати штучний «інвестиційний прибуток», який згідно з законодавством не підлягав оподаткуванню.

За інформацією ДБР, 20 мільйонів гривень склав особистий незаконний дохід колишнього депутата. Понад 1 мільярд гривень було легалізовано через підконтрольну банківську установу.

Підозру у відмиванні коштів та маніпуляціях на фондовому ринку Демчаку оголосили ще у 2023 році. Оскільки він перебував за межами України, розслідування проводилося за спеціальною процедурою. У жовтні 2025 року ДБР завершило досудове слідство, а суд обмежив стороні захисту термін ознайомлення з матеріалами до 10 лютого 2026 року.

Очікується, що обвинувальний акт надійде до суду одразу після завершення цього терміну. Наразі готуються документи для повернення затриманого в Україну. Процедура екстрадиції у спрощеному порядку може тривати близько трьох місяців.

Нагадаємо, у квітні 2024 року НАБУ оголосило в розшук колишнього нардепа через махінації з житлом у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
534
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie