Ексочільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль вийшла з ради директорів "Роснєфті"

Вона також подала заяву про відмову від продовження повноважень у раді директорів компанії на другий термін.

Ексголова міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів компанії "Роснєфті".

Про це повідомила російська нафтова компанія.

Відповідно до прессрелізу, рішення набирає чинності з 20 травня. У документі йдеться про відмову від продовження повноважень Кнайсль у раді директорів компанії на другий термін.

Кнайсль очолювала міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках.

Карін Кнайсль увійшла в раду директорів "Роснєфті" у червні 2021 року. Вона також прославилася танцем з очільником Кремля Володимиром Путіним на власному весіллі у 2018 році.

Нагадаємо, очільник МЗС Австрії згадав свою попередницю і заявив, що не став би танцювати з Путіним.

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