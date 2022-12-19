Ексочільниця МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, замилувалася красою зими в Росії: їй жорстко відповіли

Карін Кнайсль опублікувала у Мережі фото зимових пейзажів Москви, у відповідь прем'єр-міністр Польщі опублікував фото "темних" Києва та Харкова.

Ексочільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка також прославилась танцем з очільником Кремля Володимиром Путіним на власному весіллі 2018 року, опублікувала у Мережі фото зимових пейзажів з Москви, підписавши їх: "Москва + сніг = краса".

Moscow + Snow = Beauty pic.twitter.com/TXcsQtDme9 — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) December 14, 2022

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на її допис опублікував зимові фото Києва та Харкова, у яких проблеми з електроенергією, та які постійно потерпають від обстрілів Росії, з підписом: "Сніг, темрява, війна. Київ та Харків".

Крім того, польський прем'єр показав фото з українським військовим, які попри сніг та темряву, продовжують захищати Росію від російського вторгнення.

Нагадаємо, 18 серпня 2018 року президент РФ Володимир Путін відвідав весілля тоді ще глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, презентувавши молодятам картину, старовинний масловичавлювач і тульський самовар.

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