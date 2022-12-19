Ексочільниця МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, замилувалася красою зими в Росії: їй жорстко відповіли

Карін Кнайсль опублікувала у Мережі фото зимових пейзажів Москви, у відповідь прем'єр-міністр Польщі опублікував фото "темних" Києва та Харкова.
Ексочільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка також прославилась танцем з очільником Кремля Володимиром Путіним на власному весіллі 2018 року, опублікувала у Мережі фото зимових пейзажів з Москви, підписавши їх: "Москва + сніг = краса".
Moscow + Snow = Beauty pic.twitter.com/TXcsQtDme9— Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) December 14, 2022
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на її допис опублікував зимові фото Києва та Харкова, у яких проблеми з електроенергією, та які постійно потерпають від обстрілів Росії, з підписом: "Сніг, темрява, війна. Київ та Харків".
Крім того, польський прем'єр показав фото з українським військовим, які попри сніг та темряву, продовжують захищати Росію від російського вторгнення.
Snow, darkness, war.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 17, 2022
Kiyv and Kharkiv https://t.co/bgDOA98JEP pic.twitter.com/BpUSjVSZQs
Нагадаємо, 18 серпня 2018 року президент РФ Володимир Путін відвідав весілля тоді ще глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, презентувавши молодятам картину, старовинний масловичавлювач і тульський самовар.
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