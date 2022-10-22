Ексочільник ЦРУ допустив можливість участі військ США у війні в Україні

Петрус вважає, що очільник Кремля Путін не розширить війну через поразки на полі бою.

Колишній директор ЦРУ генерал США Девід Петреус не виключає можливості втручання американських військових у війну на території України проти Росії.

Таку думку американський генерал висловив в інтерв'ю французькому виданню Lexpress.

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За його словами, аби армія Америки пішла на пряме зіткнення із РФ, окупанти мають зробити щось дуже "шокувальне і жахливе".

"Я думаю, що Росія могла б вжити дій в Україні, які були б настільки шокувальними і настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО", - зазначив він.

Втім, Петрус вважає, що очільник Кремля Путін не розширить війну через поразки на полі бою.

"Його сили вже поступаються силам України, і найменше йому потрібний широкий конфлікт", - додав американський генерал.

Військова допомога Америки Україні

США підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Путіна. А після ракетного обстрілу Росії 10 жовтня очільник США Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО для захисту від ворожих ракет.

США також готуються запровадити санкції проти Ірану через постачання зброї Росії. ЄС уже запровадив фінансові обмеження за постачання дронів РФ.

За даними міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

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