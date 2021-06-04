Ексочільник КСУ Тупицький тричі відвідував окупований Крим - "Схеми"

Сам Тупицький цю інформацію заперечує.

Колишній очільник Конституційного суду Олександр Тупицький тричі відвідував тимчасово окупований Кримський півострів у 2016 та 2017 роках.

Про це із посиланням на джерела в прикордонній службі повідомляють "Схеми".

Зазначається, що ексслужитель Феміди, зокрема, в'їхав до Криму через пункт в’їзду-виїзду "Чонгар" 20 липня 2016 року, і залишив окуповану територію тим же шляхом майже через місяць, 28 серпня.

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Вдруге Тупицький перебував на півострові від 7 до 9 квітня 2017 року, а втретє - від 5 до 22 серпня 2017 року.

Як зауважив адвокат і колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко, відвідування Криму після окупації без нагальної потреби є "порушенням етичних правил судді".

"Навіть була рекомендація відповідних судових органів і СБУ про те, що суддям не рекомендували їздити на ці території, тому що вони реально є носіями дуже важливої інформації. А якщо їх завербувати, то це є питання національної безпеки. Тому такі дії є ризикованими і, на моє переконання, неправомірними", – пояснив він.

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Сам Тупицький у коментарі "Схемам" зазначив, що не відвідував півострів: "У Криму Російською Федерацією порушена кримінальна справа. Якби я відвідував, напевно, були б проблеми".

Раніше під час брифінгу, зауважують журналісти, Тупицький говорив, що нев’їзний до Криму лише від 2018 року - відколи потрапив під російські санкції.

Як повідомлялося, 27 березня 2021 року Володимир Зеленський звільнив Тупицького з посади судді КСУ. Президент своїм рішенням скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України, який ще у травні 2013 року підписав тодішній президент Віктор Янукович.

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Після цього Тупицький подав позов на указ Зеленського до Верховного суду.

Згодом ексочільника КСУ запідозрили у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

У травні Голосіївський районний суд Києва не побачив адміністративного правопорушення в діях відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького і закрив справи про конфлікт інтересів і декларацію.

Новини України: справу Тупицького про адміністративні порушення закрили

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