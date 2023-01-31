Ексочільник Пентагону закликає США надати Україні авіацію і ракети ATACMS: "Хочу бачити, як українці йдуть в наступ"

Колишній міністр оборони США Марк Еспер вважає політику країн Заходу щодо України правильною, але надто повільною. На його думку, допомога Заходу, яку оголосили під час січневого "Рамштайну" не встигне надійти до України до передбачуваного нового російського наступу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Нас хвилює наступ Росії навесні, а це березень, до якого залишилося п’ять тижнів. Тож порахуймо логістику - щоб доставити танки потрібні тижні, треба ще навчити екіпаж, це також займає тижні. Треба навчити їх не лише індивідуальних навичок, а і як працювати колективно, треба створити логістику матеріально-технічного забезпечення, систем поповнення запасів. Боюсь, ми не будемо вчасно готові", - наголосив Еспер.

Ексміністр переконаний, що для успіху Україна мала б отримати танки ще восени. Тож він закликає Білий дім та союзників бути проактивними і не зволікати із рішеннями щодо ракет ATACMS та літаків-винищувачів.

"Замість того, щоб реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути української території. Але зараз ми відстаємо, танки треба було передати українцям у вересні чи в жовтні", - наголосив Еспер.

Він додав, що США мали ю також затвердити надання Україні літаків.

"Якщо вони (українці - ред.) збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря. Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб східної України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики “шахідів”, вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані", - додав ексміністр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що США не передаватимуть Україні літаки.

Крім того, таку позицію американського лідера підтримав і Білий дім. Мовляв, США уже надсилають або анонсували допомогу для відправлення, включно з танками Abrams.

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