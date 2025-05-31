Ексочільник ЦРУ назвав країну, на яку Кремль нападе після України

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Якщо Росія здобуде перемогу в Україні, то “фюрер” Володимир Путін може спробувати вторгнутися до країни НАТО. Ймовірно, його метою буде Балтія.

Про це заявив колишній генерал США і ексочільник ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю DailyMail.

З його слів, метою Кремля було повалення президента Володимира Зеленського, щоб "встановити маріонеткового лідера і контролювати всю Україну. Петреус зауважив, як тільки “це буде зроблено, вони зосередяться на одній із держав Балтії".

Реклама

Генерал вважає, що РФ може почати вторгнення, аби перевірити рішучість Заходу. Першочерговою метою Путіна може бути Литва.

"Литва посідала чільне місце в його промовах. Нам слід було б прислухатися до нього набагато більше", - зауважив колишній керівник ЦРУ.

Окрім того, Петреус розкритикував президента США Дональда Трампа за те, що він неодноразово давав Путіну другий шанс. Крім того, негативно генерал висловився і щодо ексглаву держави Джо Байдена через його нездатність адекватно озброїти ЗСУ.

"Ми бачили три випадки, коли президент США погрожував, що через два тижні нам доведеться застосувати інший підхід. Цього разу подивимося, що станеться насправді", - сказав він.

Реклама

З його слів, Вашингтон надто довго зволікали з окремими рішеннями. Зокрема, щодо надання танків M1 Abrams, F-16, системам залпового вогню тощо. Через це, зауважує Петреус, українці не могли вчасно змінювати динаміку на полі бою.

"Це було дуже марно для українців. Кожного разу їм доводилося просити і чекати, а потім ми говорили "ні", а потім "можливо", і врешті-решт вони отримували це", - наголосив екс-глава ЦРУ.

Нагадаємо, раніше колишній радник американського президента Дональда Трампа Джон Болтон назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО - хоч зараз Москва не має достатньої військової сили для цього. Втім, Кремлеві надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який дав би сухопутний доступ до Калінінградської області - як це було за часів СРСР.

Тим часом європейські розвідки стверджують, що через три-п’ять років Росія зможе зібрати достатньо сил, щоб спробувати вдертися принаймні до однієї країни ЄС чи НАТО. Ці попередження розвідувальних служб Німеччини та Данії, є дуже серйозними, наголошують аналітики. Тож Європа не може їх ігнорувати.

Реклама

Дата публікації 23:44, 30.05.25 Кількість переглядів 12 Стамбул 2.0: Зеленський розмовляв з Ердоганом! Коли наступна зустріч?