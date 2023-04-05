Ексофіцер спецслужб РФ розповів таємниці життя Путіна: чи дійсно він смертельно хворий, чи має двійників і де його бункер

Він підтвердив твердження, що російський диктатор узагалі не користується Інтернетом, а отримує інформацію у "секретних течках".

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року, дав інтерв'ю журналістам і розповів, яким є насправді очільник Кремля Володимир Путін та які таємниці він має.

Інтерв'ю він дав Центру "Досьє".

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Путін у телевізорі та Путін у житті

За словами колишнього офіцера Федеральної служби охорони, що телевізійний Путін нічим не відрізняється від реального. Манера поведінки, манера триматися, яку нам демонструють по телевізору, відповідає реальному життю.

"Але будь-яке інше спілкування, свідком якого я був, там усе було дійсно у рамках пристойності. Я б не сказав, що якась надагресія, нічого такого не було", – зауважив він.

Путін не користується Інтернетом

Він підтвердив твердження, що російський диктатор узагалі не користується Інтернетом. Як Каракулов розповів, за весь час своєї роботи він не бачив Путіна з мобільним телефоном Путіна. Спецслужби приносять йому "секретні течки", у яких інформація у друкованому вигляді. За його словами, російський президент дійсно у певному "інформаційному вакуумі".

"Усю інформацію, яку він (Путін – ред.) отримує, надають люди, які безпосередньо є близькими до нього", – заявив Каракулов.

Також він зауважив, що Путін дивиться лише російське телебачення. Навіть під час закордонних візитів він вимагає наявності російських телеканалів, щонайменше 4.

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Чи дійсно очільник Кремля смертельно хворий

До 2020 року він дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи, як розповів Каракулов, путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження.

"В контексті здоров'я у нього (Путіна - ред.), мабуть, набагато краще, ніж в інших людей його віку", - сказав він.

Колишній співробітник спецслужби Росії підтвердив, що Путін постійно перебуває на карантині. Вони не розуміють, чому він досі сидить на ізоляцію, якщо коронавірус уже "притих". Тим більше, їх заставляють вакцинуватися і також перебувати на карантині.

Бункери Путіна

Каракулов розповів, що російський президент від недавнього часу вимагає бомбосховища під час закордонних візитів. Зокрема, він пригадав поїздку Путіна до Казахстану на саміт. Він вважає, що російський диктатор дійсно боїться, що його можуть вбити за кордоном.

"А для чого ще бомбосховища? Я так розумію, що він боїться (бути вбитим - ред.)", - підкреслив він.

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Війна в Україні

Колишній офіцер Федеральної служби охорони вважає, що Путін колись і Путін зараз - це дві різні людини. Втім, він не підтверив і не спростував чутки про двійників очільника Путіна.

"Якщо фізично - це одна людина, то за поведінкою та іншим моментами - це дві різні людини. Зараз він дуже закрився, захистив себе він усього світу усіма можливами бар'єрами. Тим самим карантином, відсутністю інформації, комунікації із зовнішнім світом. У моєму розумінні у 21 столітті нормальна людина не могла допустити цю війну", - розповів він.

Нагадаємо, в ISW вважають, що Кремль продовжує ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом.

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