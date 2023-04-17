Ексофіцерка ВМС США створила низку проросійських акаунтів та розповідала про "злочини України" – розслідування

Пропагандистка, яка видавала себе за "російську єврейку з Луганська", виявилася ветераном ВМС США із Нью-Джерсі.

Колишня офіцерка Військово-морських сил США Сара Білc керувала проросійським акаунтом Donbass Devushka та розповсюджувала пропаганду РФ. Жінка також мала низку сторінок у Twitter, Telegram та записувала подкасти на YouTube-каналі.

Її викрили учасники Інтернет-спільноти "Північноатлантична організація Fella" (NAFO), яка бореться із російською пропагандою, пише The Insider.

"Одна з найбільших прокремлівських розповсюджувачок дезінформації та пропаганди, яка видавала себе в мережі за російську єврейку з Луганська, виявилася розлученою жінкою середніх років із Нью-Джерсі та ветераном ВМС США", - йдеться у повідомленні.

Учасники групи NAFO зіставили фотографії та іншу інформацію і з'ясували, що справжнє ім'я "дівчини" – Сара Білс, проте нещодавно вона офіційно змінила його на інше, більш російське. Білс – колишня унтер-офіцер ВМС США, нещодавно звільнена з військової служби, народилася в Сполучених Штатах і живе в Ок Харборі, штат Вашингтон, поруч із військово-морською авіабазою Відбі-Айленд, де вона колись служила.

У Twitter Donbass Devushka публікувала свої відфільтровані фотографії та писала, що її звуть Міла.

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Канал Donbass Devushka на YouTube був створений у липні 2022 року, а обліковий запис @LuganskforLife з'явився в Twitter через місяць.

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Білс вступила на службу до ВМС США у листопаді 2009 року. У листопаді 2022 року її чинний статус у флоті закінчився. Газета Wall Street Journal написала, що Білс працювала у ВМС "техніком з авіаційного електронного обладнання".

У соцмережах Donbass Devushka стверджувала, що 2014 року вона подорожувала між російським містом Ростовом-на-Дону та українським Луганськом, тоді як "київський режим постійно вбивав мешканців міста".

Однак, за даними NAFO, насправді Білс в цей час судилася в Ок Харбор зі своїм колишнім чоловіком.

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, Білс створила кілька акаунтів у Twitter, а з квітня додала Telegram. До літа 2022 року, незважаючи на те, що її аудиторія начислювала лише десятки тисяч людей, вона почала вести подкаст, у якому гостями були американські пропагандисти Джексон Хінкл, Скотт Ріттер, Гарланд Ніксон та журналістка російських державних ЗМІ Фіорелла Ізабель.

Вона також змінила кілька облікових записів у Twitter, які були заблоковані за порушення принципів спільноти, перш ніж почати використовувати старий обліковий запис PelmeniPusha, створений у липні 2012 року. За рік вона виростила невелику дезінформаційну "імперію" у Twitter та Telegram під своїм брендом Donbass Devushka з описом "дівчинка та кішка проти всього світу".

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У її Telegram-каналі публікується більша кількість "забороненого" у Twitter контенту, включаючи меми, фейкові зображення, а також радість з приводу вбивства відставного морського піхотинця США, який вирушив до України як іноземний доброволець, відео з мертвими українцями та підтримка відео, на якому український військовополонений обезголовлений росіянами.

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Вона стверджувала, що народилася і виросла "в Росії, на сході України", а в дитинстві емігрувала до США.

Проте її батьки заперечували, що вони – емігранти з Росії або що Білс мала якийсь зв'язок з Росією, Україною чи самопроголошеними "Луганською чи Донецькою народними республіками".

Сама Білc наголосила виданню, що є лише однією з 15 людей "по всьому світу", які керують каналом. Імена інших адміністраторів вона відмовилася назвати.

Нагадаємо, у США заарештували військовослужбовця Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру за підозрою у витоку секретних документів Пентагону, які стосувалися, зокрема, контрнаступу ЗСУ. 21-річний фанат комп'ютерних ігор, "зливав" таємниці національної безпеки США друзям у геймерський чат, звідки документи розійшлися Мережею.

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