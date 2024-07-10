Ексохоронець Шумахера шантажував його родину і вимагав 15 млн євро – подробиці

Зловмисники повідомили родині гонщика, що мають файли, які ті "не хотіли би публікувати".

У Німеччині шахраї шантажували родину колишнього семиразового чемпіона світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаеля Шумахера. Зловмисники вимагали 15 мільйонів євро за 1500 файлів.

Про це пише Bild.

За інформацією BILD, підозрювані в шантажі сім'ї німецького автогонщика Міхаеля Шумахера отримали доступ до двох жорстких дисків із приватними матеріалами.

Минулого тижня суд заарештував Маркуса Ф. – колишнього охоронця родини Шумахерів, який міг стояти за спробою шантажу.

Він працював на Шумахера понад п'ять років, незважаючи на те, що вже мав судимість за шахрайство.

На початку 2021 року Маркус Ф. звільнився з роботи та, за версією слідства, викрав близько 1500 приватних файлів родини Шумахерів. Відомо, що на одному із жорстких дисків було до 500 зображень. Крім того, там містилися дані про ліки, які приймає Шумахер, та карти пацієнта.

Всі ці файли були створені після того, як Міхаель Шумахер зазнав черепно-мозкової травми під час катання на лижах у французьких Альпах у грудні 2013 року.

У Маркуса Ф., як стверджують слідчі, був спільник Йілмаз Т. з Вупперталя – саме він і вимагав від родини автогонщика 15 мільйонів євро. За інформацією BILD, колишній охоронець обіцяв йому віддати понад мільйон євро у разі, якщо родичі Шумахера виплатять гроші.

Нагадаємо, у Британії з арбалета вбили родину коментатора BBC – що відомо, фото.

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